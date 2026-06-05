Matrimonio di Peter Phillips: il dibattito sui gioielli reali e le tensioni familiari

Il 6 giugno si celebra il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, ma la decisione di vietare alla sposa l'uso di diademi reali accende una discussione su tradizione, protocollo e le dinamiche interne alla famiglia Windsor.

Il prossimo sabato 6 giugno la famiglia reale britannica si troverà al centro di un acceso dibattito di protocollo e tradizione, poiché la privata cerimonia di nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling, ex infermiera, ha suscitato una serie di controversie legate all'uso dei gioielli di Stato.

La sposa, proveniente da una famiglia di origine comune, non è stata autorizzata a indossare alcun diadema reale, secondo le rigide norme che regolano la concessione delle corone e delle tiara della Corona. Il divieto è stato imposto da una decisione interna alla Casa di Sovrani, che ha bloccato l'accesso ai caveau dove sono custoditi i preziosi gioielli, suscitando la rabbia di William, principe di Galles, che avrebbe difeso la sposa dalle restrizioni, arrivando persino a proporre una deroga al regolamento tradizionale.

Il caso prende ancora più rilevanza perché le cugine di Peter, Beatrice e Eugenia di York, ancora coinvolte nello scandalo di Andrea, sono presenti tra gli invitati, alimentando ulteriori tensioni familiari. Camilla, regina consorte, ha espresso il proprio dissenso all'idea di concedere un diadema all'ex infermiera, giudicandone le origini non adeguate allo status reale richiesto per accedere ai gioielli della Corona.

La regina ha infatti sottolineato che la tradizione prevede che solo i membri della famiglia reale di sangue o coloro che sposano un erede al trono possono indossare tali simboli di regalità. In passato, eccezioni sono state fatte, come nel caso della principessa Diana, a cui fu concessa una tiara in occasione del Giubileo della regina.

Tuttavia, la linea è chiara: Harriet Sperling, non essendo parte della linea di sangue reale, non può accedere a questi oggetti, e il principio è stato confermato anche dal capo della comunicazione della Corona, che ha ribadito il rispetto per le regole protocollari. La cerimonia si svolgerà nella pittoresca chiesa di All Saints, nel villaggio di Kemble, vicino a Cirencester, e vedrà la presenza di gran parte della famiglia reale: il re Carlo, la regina Camilla, William e Kate in prima fila.

Tuttavia, gli impegni successivi li costringeranno a lasciare presto il luogo, poiché dovranno recarsi alle corse ippiche programmate per il pomeriggio. Tra gli invitati, spiccano lo zio Andrea e il cugino Harry, con i quali Peter non intrattiene più rapporti, il che aggiunge un elemento di tensione personale all'evento.

Nonostante le polemiche, il matrimonio di Peter Phillips rappresenta il secondo matrimonio del giovane principe, il primo con la defunta ex fidanzata, e segna un nuovo capitolo nella vita della Casata di Windsor, dove le tradizioni dovranno confrontarsi con le esigenze di una famiglia sempre più aperta e diversificata





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