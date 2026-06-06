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Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner: festa blindata a Villa Valguarnera a Bagheria

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Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner: festa blindata a Villa Valguarnera a Bagheria
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📆6/6/2026 5:29 PM
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Il ricevimento di nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner in Sicilia. La villa settecentesca di Bagheria è stata trasformata in una fortezza per evitare fughe di notizie e immagini, con misure estreme come il sequestro dei cellulari al personale e la copertura delle fotocamere degli ospiti. Tra gli invitati VIP attesi Donatella Versace e forse Madonna.

La celebre cantante Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno scelto la Sicilia per celebrare il loro matrimonio, con un ricevimento che si svolgerà oggi nella maestosa Villa Valguarnera a Bagheria , in provincia di Palermo.

La villa settecentesca, resa famosa dalla serie Netflix Il Gattopardo, è stata trasformata in una fortezza per garantire la massima riservatezza agli sposi e ai loro invitati. Il dispositivo di sicurezza è imponente: cancelli presidiati, divieto assoluto di cellulari per il personale e bollini neri sulle fotocamere degli smartphone degli ospiti, tutto per impedire la diffusione di immagini e informazioni su un evento che si svolgerà interamente lontano da occhi indiscreti.

La festa avrà inizio nel piazzale della villa per poi spostarsi in giardino e sulla terrazza per la cena; il climax sarà nel retro della residenza dove una pista da ballo e quattro DJ accompagneranno gli invitati fino a tarda notte. Un sofisticato impianto di amplificazione garantirà che la musica non si propaghi oltre i confini della tenuta

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