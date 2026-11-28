A Nadawa, Bihar, le nozze della figlia del politico Anant Singh hanno registrato 400mila invitati. Elicotteri, mezzo milione di dolci e gare sportive definiscono questo evento storico.

Un evento di proporzioni inaudite ha segnato le cronache del Bihar, in India, con il matrimonio celebrato a Nadawa che ha attirato oltre 400mila persone. Gli organizzatori, guidati dalla famiglia del politico locale Anant Singh, hanno predisposto una logistica complessa per gestire una folla di tale entità, includendo l'arrivo di ospiti VIP tramite elicotteri e la preparazione di un numero enorme di dolci. Le stime indicano che circa mezzo milione di porzioni di dolci sono state servite ai presenti, un gesto simbolico di generosità che ha definito la scala della celebrazione.

Logistica complessa per 400mila invitati a Nadawa

La cerimonia si è svolta nel villaggio di Nadawa, una comunità situata in uno degli stati più poveri dell'India, ma illuminata dalla straordinaria spesa per questa festa. Anant Singh, noto come "Chhote Sarkar", ha organizzato l'arrivo degli ospiti più importanti utilizzando sei piazzole dedicate specificamente per gli elicotteri. Questa scelta ha permesso di bypassare le difficoltà dei trasporti terrestri e di accogliere rapidamente le figure chiave dell'evento, garantendo loro un accesso diretto e sicuro alla località.

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Le strade circostanti il villaggio sono state paralizzate da code immense, con migliaia di spettatori che hanno tentato di ammirare la processione. Alcuni si sono arrampicati sugli alberi e sui pali della luce per ottenere una visuale migliore, mentre la sposa, studentessa di un MBA ad Atlanta, è apparsa indossando occhiali da sole e sventolando una sciarpa arancione. Lo sposo, invece, ha fatto il suo ingresso con una delegazione di 151 auto, creando un'impressionante scorta veicolare che ha ulteriormente contribuito alla congestione del traffico nella zona.

Dettagli gastronomici e decorazioni internazionali

La preparazione culinaria per questo evento ha richiesto una forza lavoro massiccia e risorse enormi. Sono stati impiegati 500 cuochi per gestire le cucine e servire i commensali. Tra le provviste, è stata destinata una tonnellata di carne specifica per la preparazione di kebab e curry, piatti fondamentali per la tradizione locale. L'attenzione ai dettagli non si è fermata alla gastronomia, ma ha interessato anche l'allestimento visivo della cerimonia.

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Per le decorazioni floreali, i fiori sono stati importati direttamente dalla Cina, dimostrando un impegno logistico internazionale che ha sorpreso gli osservatori. Questa decisione ha aggiunto un tocco di lusso e colore all'atmosfera generale, creando un contrasto marcato con le condizioni economiche della regione. L'insieme di questi elementi, dalla carne alle importazioni cinesi, ha creato un mix unico di tradizione e modernità opulenta.

Il contesto politico e le accuse a Anant Singh

Anant Singh non è solo un organizzatore di eventi, ma una figura politica di rilievo. È stato eletto sei volte nell'assemblea legislativa del Bihar, consolidando la sua posizione di potere locale. La sua reputazione è però macchiata da controversie legali significative. Secondo i dati forniti dall'Association for Democratic Reforms, un'organizzazione che monitora i procedimenti giudiziari a carico degli eletti indiani, Singh affronta diverse accuse gravi.

Tra le figure elencate nei rapporti figurano casi riguardanti accuse di omicidio, tentato omicidio, sequestro di persona ed estorsione. Nonostante la gravità di questi reati, il politico ha respinto tutte le accuse a suo carico, mantenendo una posizione di negazione costante. Questa vicenda legale si intreccia con l'evento nuziale, offrendo un'immagine complessa del potere locale nel Bihar, dove le celebrazioni sontuose convivono con dibattiti giudiziari accesi.

Impatto sociale e eventi collaterali a Nadawa

Oltre al rito religioso e alla festa, il programma prevedeva eventi sportivi che hanno avuto un ruolo centrale nell'interazione con la folla. Era stata organizzata una corsa di cavalli che ha coinvolto 52 animali portati appositamente nel villaggio. Il vincitore della gara avrebbe ricevuto un SUV come premio principale, un incentivo che ha sicuramente alimentato l'entusiasmo dei partecipanti e degli scommettitori presenti.

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Tuttavia, la presenza di una folla così vasta ha creato tensioni inattese. La calca è stata tale da costringere gli organizzatori a cancellare la corsa di cavalli per motivi di sicurezza. Questo evento, che avrebbe dovuto chiudere il programma con un'emozione sportiva, è stato interrotto a causa delle difficoltà logistiche derivanti dalla sovrapposizione tra gli ospiti VIP e la massa di spettatori. Nonostante questa cancellazione, la celebrazione è andata avanti, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva del villaggio di Nadawa e delle regioni limitrofe.