Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti celebrano il loro matrimonio a Fabriano. Ecco le prime foto ufficiali, i dettagli dello sposo e della sposa, e i nomi degli ospiti d'eccezione presenti alla cerimonia.

Francesco Bechis ha pubblicato le prime immagini ufficiali del suo matrimonio con Giorgia Cardinaletti, celebrato il 10 ottobre nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Lo sposo del Tg1 ha condiviso su Instagram una selezione di scatti che documentano i momenti salienti della giornata, dall'uscita dalla chiesa ai balli durante il ricevimento. Tra i commenti, spicca l'augurio di Antonella Clerici, che ha scritto allo sposo: Sei un uomo fortunato.

La cerimonia religiosa a Fabriano

La cerimonia si è svolta sabato 10 ottobre intorno alle 16:00, caratterizzata da emozioni e semplicità. La cattedrale era divisa tra affetti personali e colleghi RAI da una parte, e concittadini dall'altra. Francesco Bechis ha raggiunto il padre Franco Bechis in anticipo, mentre Gabriella e lo zio Alessandro hanno accompagnato l'arrivo della sposa.

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Look degli sposi e dettagli dello stile

Giorgia Cardinaletti ha scelto un abito bianco con linee fluide e maniche in tulle semitrasparente, senza pizzi o velo. I capelli ondulati erano adornati da un accessorio gioiello e un bouquet di rose bianche ed eucalipto. Francesco Bechis ha optato per un completo blu classico con una rosa bianca al bavero, come illustrato sui social dalla truccatrice Fabienne Terenzi.

Ospiti importanti e volti noti

Circa 180 invitati hanno partecipato alla celebrazione, inclusi il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, i giornalisti Marco Franzelli e Giancarla Rondinelli. Tra gli ospiti figurano anche il cantautore Niccolò Fabi e la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia. I fratelli di Giorgia, Michelangelo e Raffaello, e la cugina Camilla hanno fatto da testimoni alla sposa.

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Ricevimento e celebrazioni a Rocchetta

Il ricevimento si è tenuto presso la dimora del Marchese del Grillo in località Rocchetta. La festa ha incluso specialità locali come ragù bianco e carne alla brace, accompagnate da musica e balli. Le foto pubblicate da Francesco Bechis mostrano la coppia che simula un'intervista al Tg1, catturando la gioia e la complicità del momento.

Reazioni e auguri dai social media

Il post ha generato numerosi messaggi di auguri, con particolare attenzione al commento di Antonella Clerici. La giornalista e il collega si conoscono da anni, e il loro rapporto professionale si è espresso anche in questo momento personale. La semplicità e l'emozione del giorno sono state i temi centrali di tutta la giornata, dalla cerimonia al ricevimento.