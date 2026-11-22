Miley Cyrus e Maxx Morando si sono sposati a Palm Springs con una cerimonia intima. Ecco i dettagli sul vestito Saint Laurent, gli ospiti e i momenti salienti dell'evento.

Miley Cyrus e Maxx Morando hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia intima e sofisticata a Palm Springs. L'evento, tenutosi a bordo piscina, è stato officiato da Wayne Coyne dei Flaming Lips di fronte a una ristretta cerchia di familiari e amici.

La coppia si è scambiata i voti sotto un suggestivo arco decorato con fiori bianchi, circondato da numerose candele che illuminavano l'atmosfera. Gli ospiti erano vestiti in nero, creando un contrasto elegante con le decorazioni floreali e le luci calde.

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Stile e Dettagli dell'Abito Nuziale

Miley Cyrus ha scelto un abito da sposa firmato da Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Il modello, realizzato in seta a maniche lunghe, presentava un décolleté abbinate che completavano il look nuziale con raffinatezza. L'acconciatura della cantante era caratterizzata da un raccolto spettinato ma molto chic.

Anche lo sposo Maxx Morando ha scelto Saint Laurent per il suo outfit. Ha abbinato una giacca da smoking monopetto e pantaloni in grain de poudre a una camicia in popeline di cotone inamidata. Ha completato il look con una cravatta in raso di seta, occhiali da sole SL 970 e sneakers Lewis in pelle martellata.

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Presenza degli Ospiti Importanti

L'evento era presenziato da diversi familiari stretti della coppia. Erano presenti la madre di Miley, Tish Cyrus, e il suo compagno Dominic Purcell. Si era unita anche la famiglia di Maxx Morando, con la presenza del padre Billy Ray e della sua compagna Elizabeth Hurley, nonché della sorella di Miley, Noah.

La cerimonia è stata preceduta da una prova generale tenuta dalla coppia il giorno precedente. Durante le celebrazioni, è stato possibile vedere Miley Cyrus sorridere raggiante e asciugarsi le lacrime mentre lui pronunciava le sue promesse di matrimonio.

Storia d'Amore e Proposta

Miley e Maxx stavano insieme da cinque anni e si sono fidanzati nel 2025. La Cyrus aveva già confermato in precedenza che si erano conosciuti durante un appuntamento al buio. "Beh, era al buio per me, ma non per lui", aveva dichiarato. "Ho pensato: "Il peggio che possa succedere è che me ne vada"".

La coppia ha ufficializzato la propria relazione sul red carpet della sfilata "Love Parade" di Gucci nel novembre 2021. La proposta è avvenuta durante una vacanza in Giappone per festeggiare il suo 33° compleanno. "Non è facile sorprendermi", ha ammesso dopo la notizia del fidanzamento. "Adoro avere il controllo su ogni situazione. Mi ero completamente arresa. Ve lo assicuro, sono rimasta davvero, davvero, davvero sorpresa".

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Collaborazioni Musicali e Futuro

Maxx Morando è il batterista della band rock Liily e cantautore. I due hanno collaborato a diversi progetti, tra cui l'album di Cyrus del 2023. Il mese scorso, la coppia ha cantato in duetto "Let's Get Married" di Cyrus sul palco dell'Hollywood Bowl. "Ho sempre lavorato con le persone che amo. E Maxx mi inspira tantissimo", ha dichiarato Cyrus riguardo al loro lavoro creativo insieme.