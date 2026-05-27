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Matrimonio romano per Will Smallbone e Sofia Lepore: l'arrivo della sposa tra gli applausi dei turisti e i clacson

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Matrimonio romano per Will Smallbone e Sofia Lepore: l'arrivo della sposa tra gli applausi dei turisti e i clacson
MatrimonioWill SmallboneSofia Lepore
📆5/27/2026 3:35 PM
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Il calciatore inglese Will Smallbone e la compagna Sofia Lepore hanno scelto Roma per celebrare il loro matrimonio. La sposa è stata accolta dagli applausi dei turisti e dai clacson delle macchine bloccate nel traffico.

Il calciatore inglese Will Smallbone , naturalizzato irlandese, centrocampista della squadra inglese del Millwall (in prestito dal Southampton), ha scelto Roma per celebrare il suo matrimonio con la compagna Sofia Lepore .

I due hanno annunciato il matrimonio nel giugno del 2024 quando il calciatore ha chiesto la mano della fidanzata a Los Angeles. Dopo un anno hanno scelto la storica Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, nel centro storico della Capitale, per celebrare le loro nozze. Al suo arrivo la sposa è stata accolta dagli applausi dei turisti fermi in piazza e dai clacson delle macchine bloccate nel traffico

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