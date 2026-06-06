Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce: la data potrebbe essere il 3 luglio al Madison Square Garden

Il New York Post rivela che le nozze tra la popstar e il campione di football potrebbero tenersi il 3 luglio nel celebre palazzo dello sport di New York, creando un weekend di fuoco con mondiali e celebrazioni cittadine. Le autorità stanno già preparando misure di sicurezza eccezionali.

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce , considerato uno degli eventi più attesi dell'anno, potrebbe avere una data precisa. Secondo il New York Post, le nozze potrebbero svolgersi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York , location iconica dove la cantante si è esibita numerose volte nel corso della sua carriera.

Se la notizia venisse confermata, la città si troverebbe ad affrontare un weekend particolarmente intenso, caratterizzato dalla concomitanza dei Mondiali di calcio e delle celebrazioni per il 250esimo anniversario di eventi storici cittadini. Le autorità, in particolare il dipartimento di polizia, stanno già pianificando da mesi le misure logistiche e di sicurezza necessarie per gestire la grande affluenza di visitatori.

Tuttavia, l'ipotesi che il Madison Square Garden ospiti il matrimonio della coppia rappresenta un ulteriore, inaspettato fattore di complessità. Un elemento significativo è che la struttura non risulta avere alcun evento in programma dal 29 giugno al 6 luglio, un periodo che coincide con le presunte nozze.

Stando alle fonti del tabloid, il piano prevederebbe il trasporto degli invitati con autobus a vetri oscurati, sfruttando i molteplici ingressi e i sistemi di sicurezza avanzati dello stadio, tipici di un'impianto sportivo di tale portata. La notizia, ovviamente, non è stata confermata né dalla cantante né dal giocatore dei Kansas City Chiefs, ma l'indiscrezione ha già scatenato l'entusiasmo dei fan e l'attenzione dei media internazionali.

L'eventuale matrimonio a New York, in un luogo simbolo come il Madison Square Garden, rappresenterebbe un momento mediatico senza precedenti, unendo il mondo della musica pop e quello del football americano in una cerimonia che si preannuncia strepitosa. La città, dal canto suo, si prepara a un'estate caldissima non solo per le temperature, ma per la serie di eventi di massa che dovrà gestire, con il matrimonio Swift-Kelce in cima alla lista delle priorità operative per le forze dell'ordine e i servizi di emergenza





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