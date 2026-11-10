Matt Massie denuncia Trump per guerra in Iran senza Congresso

Il deputato repubblicano Matt Massie presenta articoli di impeachment contro il Segretario alla Difesa, accusando l'amministrazione di aver avviato conflitti internazionali senza autorizzazione legislativa.

Il deputato repubblicano Matt Massie sta preparando la sua ultima mossa politica prima di lasciare il Congresso a dicembre. Conosciuto dai colleghi come "Mister No" per le sue posizioni spesso in disaccordo con la linea di partito, Massie ha deciso di presentare un testo composto da otto articoli che accusano l'ex conduttore televisivo a capo del Pentagono di aver eseguito ordini illegali. L'accusa principale riguarda l'avvio e la prosecuzione della guerra in Iran senza l'approvazione del Congresso, una violazione costituzionale che Massie intende documentare chiaramente.

Accuse contro il Pentagono e approvazione Camera

Massie sostiene che il ministro abbia agito consapevolmente al di fuori dei confini legali stabiliti dalla legge fondamentale degli Stati Uniti. Il testo è stato già presentato a settembre, ma ora viene riproposto con maggiore urgenza. La Camera dei Rappresentanti potrebbe votare questo provvedimento nelle prossime ore, un voto che rifletterà il crescente malumore tra i deputati repubblicani dopo i risultati delle elezioni midterm. Massie ha dichiarato pubblicamente che è meglio agire ora piuttosto che lasciare che i democratici gestiscano la situazione in futuro, alludendo all'ostilità dell'elettorato repubblicano verso nuove guerre.

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Origini libertarie e opposizione interna a Trump

Nato in West Virginia e laureato in ingegneria al prestigioso Mit di Boston, Massie è descritto dai suoi vecchi compagni di studio come un uomo dall'intelligenza meticolosa. Ha fatto fortuna fondando nel 1993 la startup SensAble, depositando almeno ventiquattro brevetti prima di vendere l'azienda nel 2003. Si è trasferito poi in Kentucky, dove vive in una fattoria isolata dalla rete elettrica tradizionale, alimentata esclusivamente da pannelli solari progettati da lui stesso. Approdato al Congresso nel 2012 sull'onda del Tea Party, ha poi sposato la causa Maga durante il primo mandato di Donald Trump, diventandone uno strenuo sostenitore iniziale.

Tuttavia, il suo purismo costituzionale lo ha portato a scontrarsi con il presidente repubblicano. Massie si è opposto fermamente agli aiuti governativi durante la pandemia e alla riforma fiscale di Trump, ritenendola favorevole ai miliardari. Porta costantemente al bavero una spilla ideata da lui che aggiorna in tempo reale il debito nazionale, simboleggiando la sua difesa del liberismo fiscale e della riduzione delle tasse. Questa indipendenza di pensiero lo ha trasformato nel maggior oppositore interno a Donald Trump, mettendo in discussione molte delle politiche economiche e sociali promosse dal leader repubblicano.

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Rottura con Trump e sconfitta alle primarie

La relazione con Donald Trump si è rotta definitivamente quando Massie si è schierato contro qualsiasi intervento militare estero. È diventato fiero oppositore della guerra in Iran e di ogni sostegno a Israele, arrivando persino a depositare un disegno di legge per impedire agli Stati Uniti di lasciare la Nato. Trump non gli ha perdonato queste prese di posizione, definendolo "arrogante di terza categoria" e un "barbone da cacciar via dal partito". Nel maggio scorso, il presidente ha schierato contro Massie il suo pupillo alle primarie, un ex marine agricoltore, che ha sonoramente sconfitto Massie soffiandogli la rappresentanza del quarto distretto nello stato roccaforte repubblicano.

Progetti futuri e iniziative legislative

Nonostante la sconfitta alle primarie, Massie non ha perso d'animo e ha già compilato le carte per correre come indipendente nelle elezioni del 2028. Sta raccogliendo fondi per proseguire la sua attività politica e considera persino la possibilità di candidarsi a governatore del Kentucky tra un anno. Prima di lasciare il Congresso, ha annunciato che presenterà un'ulteriore proposta di legge per declassificare e diffondere i documenti segreti sulle reti di amicizia e connessioni politico-economiche del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Insieme al deputato democratico della California, Massie ha raccolto oltre la metà dei documenti esaminati dall'Fbi, dimostrando la sua determinazione a restare una spina nel fianco dei trumpiani di ferro anche dopo la fine del suo mandato attuale.