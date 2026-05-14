Matt Reeves conferma la partecipazione dei personaggi del primo film di The Batman nel sequel e svela la sfida per il regista

Matt Reeves ha condiviso un aggiornamento con i fan e rivelato quali personaggi del primo film di The Batman riappariranno nel sequel. Durante la pre-produzione, ha commentato il suo coinvolgimento nel film e ha anticipato che questa ai suoi occhi sarà una sfida interessante. La produzione dovrebbe iniziare a giugno, per cui è questione di settimane.

Via X, Matt Reeves ha condiviso un aggiornamento con i fan curiosi e rivelato quali personaggi del primo film riappariranno nel sequel di The Batman .

Durante la pre-produzione, immortalando l'iconica automobile sfrecciare lungo le strade innevate di Gotham, ha commentato il suo coinvolgimento nel film, anticipando che questa ai suoi occhi sarà una sfida interessante. La star del MCU è stata aggiunta al cast da tempo, ma non è chiaro quale personaggio interpreterà. La produzione dovrebbe iniziare a giugno, per cui è questione di settimane.

Nel frattempo, il regista ha voluto condividere un nuovo aggiornamento con i fan curiosi utilizzando ancora una volta i propri account social. Via Via X, il regista ha confermato il coinvolgimento dei personaggi del primo film di ritorno anche nel sequel, ma non si esclude la possibilità di ulteriori annunci sulla stessa modalità.

Reeves, infatti, ha salutato il pubblico con una promessa: un’ultima GIF con Batman protagonista e la didascalia che promette: ‘sono stati aggiunti al film sequel, ma non è chiaro chi interpreteranno (si vocifera che facciano entrambi parte della famiglia Dent). Il regista potrebbe quindi offrire chiarezza al pubblico, svelando il ruolo di queste tre star in arrivo a Gotham City. Il film ha fissato da tempo una data d’uscita per, ma il regista ha preferito combattere l’attesa via social.

Ecco alcuni dei post che ha condiviso con i fan: L'estate nei tuoi occhi, Belly e Conrad sono di nuovo insieme nella prima immagine dal set del film sequel (FOTO). Un weekend da bamboccioni 3 diventa realtà: Netflix e Adam Sandler al lavoro sul secondo sequel della commedia del 2010





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