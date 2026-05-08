Mattarella a Firenze per il giuramento dei nuovi marescialli e brigadieri dei Carabinieri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Firenze alla cerimonia di giuramento degli allievi del 15/o corso triennale della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri, conferendo l'alamaro al primo classificato. La visita include anche un incontro alla Florence School of Transnational Governance in occasione del 50/mo anniversario dell'Istituto Universitario Europeo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Firenze alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15/o corso triennale della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri .

Ad accogliere il capo dello Stato erano presenti la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della difesa Luciano Antonio Portolano e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

Mattarella è tornato nel capoluogo toscano dopo la visita dello scorso 10 marzo, quando aveva ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato, in occasione del 150/mo anniversario della Scuola di Scienze politiche 'Cesare Alfieri' dell'Università di Firenze. Durante la cerimonia di giuramento, il presidente della Repubblica ha conferito l'alamaro all'allievo primo classificato. Al suo arrivo alla scuola, Mattarella è stato accolto con l'Inno d'Italia e la resa degli onori.

Successivamente, il capo dello Stato si è recato a Palazzo Buontalenti, sede della Florence School of Transnational Governance dell'Istituto Universitario Europeo, per una visita privata in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dell'Università europea. In questa sede è allestita la mostra Open, che celebra l'importanza dell'istruzione e della cooperazione internazionale. La cerimonia è stata un momento di grande significato per gli allievi, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle Forze armate, segnando un passo importante nella loro carriera militare.

Mattarella ha sottolineato l'importanza del servizio pubblico e dell'impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità nel Paese. La visita a Firenze ha anche un valore simbolico, poiché la città è stata sede di importanti istituzioni educative e politiche, rafforzando il legame tra cultura, formazione e servizio alla nazione





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