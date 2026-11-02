Mattarella accoglie a Ciampino i resti dei militari caduti in Bosnia

Sergio Mattarella ha accolto all'aeroporto di Ciampino le salme dei quattro militari italiani deceduti in Bosnia. Cerimonia con Meloni e Crosetto.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla solenne cerimonia di accoglienza delle salme dei quattro militari italiani caduti in Bosnia Erzegovina. L'incontro si è svolto presso l'aeroporto militare di Ciampino nel corso della giornata di lunedì, il 02 novembre 2026. I resti dei soldati sono stati rimpatriati dopo il tragico incidente aereo che ha provocato la morte degli effettivi.

Dettagli dell'incidente elicotteristico in Bosnia

I quattro militari sono deceduti il 29 ottobre durante un incidente elicotteristico avvenuto in teatro operativo bosniaco. L'evento si è inserito nell'ambito dell'operazione Althea, la missione di stabilizzazione delle forze di sicurezza in Bosnia Erzegovina sotto mandato dell'Unione Europea. L'aereo si è schiantato, provocando la morte immediata di tutto l'equipaggio a bordo.

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Presenti le massime cariche dello Stato

Oltre al Capo dello Stato, alla cerimonia erano presenti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. La presenza di questi alti funzionari sottolinea l'importanza nazionale dell'evento e la vicinanza dello Stato italiano ai familiari delle vittime e alle forze armate.

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La reazione immediata di Mattarella

Appreso della notizia del decesso, il Presidente ha scritto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Nel messaggio ha dichiarato di aver appreso la notizia con profonda commozione. Ha espresso solidarietà alla comunità militare per il sacrificio dei soldati nell'adempimento del loro dovere.

Incontro con i familiari delle vittime

Il Presidente ha reso omaggio ai caduti incontrando direttamente i familiari delle vittime. L'incontro ha rappresentato un momento di condivisione del dolore istituzionale e personale. La cerimonia a Ciampino ha chiuso il ciclo del rimpatrio, restituendo gli eroi alle loro comunità di appartenenza.