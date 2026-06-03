Il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno a Roma, giungendo alla tribuna d'onore dei Fori Imperiali a bordo della Lancia Flaminia presidenziale. Nel suo messaggio al Ministero della Difesa, ha sottolineato la sacralità della Costituzione e il ruolo delle Forze Armate come presidio di pace

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso alla tribuna d'onore dei Fori Imperiali a bordo della Lancia Flaminia presidenziale, scortato dal Reggimento Corazzieri a cavallo.

L'evento, che si svolge nella suggestiva cornice del centro storico di Roma, ha visto il Capo dello Stato raggiungere la sua postazione tra gli applausi del pubblico presente, senza gli incidenti che in passato hanno sometimes characterised simili occasioni, come il famoso episodio del cavallo imbizzarrito. Nel suo messaggio ufficiale inviato al Ministero della Difesa, Mattarella ha utilizzato il suo consueto registro retorico, colto e istituzionale, tipico delle occasioni solenni del Quirinale.

Il discorso ha avuto un carattere particolarmente significativo poiché si inseriva nel contesto della celebrazione della Festa della Repubblica, momento fundamentale per la memoria collettiva nazionale e per la riflessione sui valori democratici. Il Presidente ha ricordato il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e l'unità del Paese, sottolineando l'importanza della Costituzione come patto fondante e da difendere con responsabilità.

Ha inoltre evidenziato il ruolo delle Forze Armate, non solo come strumento di difesa della sovranità nazionale, ma anche come presidio di pace e di cooperazione internazionale, in linea con gli impegni dell'Italia nelle missioni di pace. Il messaggio ha toccato anche il tema della sicurezza e della stabilità, in un periodo segnato da tensioni geopolitiche e dalla necessità di rafforzare il dialogo tra le nazioni.

Mattarella ha espresso vicinanza alle famiglie dei militari caduti in servizio e ha ribadito il suo plauso per il lavoro quotidianamente svolto da donne e uomini in divisa, a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche. La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle massime autorità dello Stato, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e di una folta schiera di cittadini, si è conclusa con il tradizionale omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria.

L'evento è stato trasmesso in diretta dalla radio-televisione pubblica e ampiamente seguito sui social network, confermando il ruolo della Festa della Repubblica come momento di unità nazionale al di là delle divisioni politiche. Il discorso del Presidente, come di consueto, è stato apprezzato per la sua autorevolezza e per il tono pacato ma incisivo, capace di parlare a tutto il Paese in un momento in cui la società italiana affronta sfide complesse, dall'economia alla coesione sociale.

La scelta di tenere l'interventoannuale proprio il 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica italiana, non è casuale: essa vuole ribadire il legame indissolubile tra le istituzioni e il popolo, e il rispetto per la storia che ha portato all'affermazione di un ordinamento democratico fondato sul lavoro e sulla partecipazione. Le celebrazioni proseguiranno in varie città italiane con manifestazioni culturali e concerti, mentre a Roma è previsto il tradizionale corteo militare lungo via dell'Impero.

Il Capo dello Stato, dopo la cerimonia ufficiale, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza delle massime cariche militari per un breve scambio di auguri, confermando lo spirito di collaborazione tra le istituzioni. Repubblica italiana, nata con il referendum istituzionale del 1946, celebra ogni anno la sua nascita il 2 giugno. La Festa della Repubblica è una ricorrenza civile nazionale che commemora l'istituzione della Repubblica stessa, in sostituzione della monarchia.

La cerimonia principale si tiene a Roma, con l'omaggio al Milite Ignoto e la parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica, come supremo comandante delle Forze Armate, partecipa ogni anno alla celebrazione, sottolineando il valore delle istituzioni democratiche. La giornata è caratterizzata da manifestazioni pubbliche, concerti e aperture straordinarie di luoghi culturali, nonché dalla diffusione di iniziative di carattere storico-patriottico.

È una festa che unisce gli italiani nel segno della condivisione dei valori costituzionali e della memoria storica comune. Il 2 giugno, quindi, non è solo una celebrazione militare, ma un momento di riflessione collettiva sul percorso compiuto dal Paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, con le sue conquiste democratiche, le sue sfide e le sue speranze per il futuro.

L'importanza di questa festività risiede proprio nella sua capacità di rinnovare annualmente il patto tra lo Stato e i cittadini, ricordando a tutti il significato profondo della Repubblica, fondata sul lavoro, sull'uguaglianza e sul ripudio della guerra. In un'epoca di mutamenti rapidi e complessi, la celebrazione del 2 giugno resta un punto di riferimento identitario forte e unificante, che va oltre le differenze politiche e culturali.

Per questo il discorso del Presidente Mattarella, anche quest'anno, è stato ascoltato con attenzione da milioni di italiani, che vedono nel Capo dello Stato un garante della stabilità istituzionale e un punto di riferimento morale in tempi incerti. La Festa della Repubblica, insomma, è molto più di una semplice parata: è l'occasione per rinsaldare i valori fondativi della nostra democrazia e per guardare insieme, con orgoglio e senso di responsabilità, al futuro dell'Italia





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