Il Presidente della Repubblica ha confermato la sua presenza ai funerali di Gianni De Gennaro. Un gesto di vicinanza istituzionale amidst le critiche e le indagini in corso.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato la sua presenza ai funerali di Gianni De Gennaro, che si svolgeranno lunedì presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Dopo giorni di incertezza legati ai numerosi impegni già presenti nella sua agenda, il capo dello Stato ha trasmesso al cerimoniale della Presidenza della Repubblica la propria intenzione di partecipare alle esequie solenni dell'ex capo della Polizia.

La scelta di Mattarella rappresenta un gesto chiaro di vicinanza istituzionale verso la famiglia De Gennaro e rispetto per un alto funzionario che ha servito lo Stato per oltre cinquant'anni. Nonostante il clima teso e le polemiche sorte dopo la scomparsa, il Quirinale intende dimostrare che lo Stato rimane unito nel sostegno alle famiglie dei pubblici dipendenti, lasciando alle indagini giudiziarie e alla storia il compito di valutare i comportamenti del defunto.

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Presenze Governative e Istituzionali al Lutto

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni sta verificando la propria agenda per capire se riuscirà a essere presente in chiesa durante le esequie. Il governo e il Quirinale parteciperanno insieme al mattino per salutare un uomo che ha ricoperto ruoli chiave, tra cui Prefetto, capo della Polizia, direttore dei Servizi di sicurezza e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oltre a essere stato presidente di una società partecipata strategica. Molti ministri hanno già fatto sapere che saranno presenti, confermando la partecipazione di figure di alto rango come Matteo Piantedosi e Guido Crosetto.

La basilica romana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ospita tradizionalmente i funerali dei vertici delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, nonché di altre figure di rilievo istituzionale. La presenza del Presidente della Repubblica e di membri del governo sottolinea l'importanza che la Repubblica attribuisce al ruolo svolto da De Gennaro nella sicurezza nazionale e nell'ordine pubblico nel corso degli ultimi decenni.

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Le Polemiche Politiche sul Giudizio Storico

Nonostante la vicinanza istituzionale, le polemiche politiche non si placano. Le dichiarazioni rilasciate da esponenti di partiti come Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, incluso il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno acceso un dibattito sul giudizio da dare a un uomo che ha attraversato alcuni dei decenni più caldi della storia repubblicana. La pista nera dell'inchiesta Mafia-appalti e i trenta anni di faide su via D'Amelio restano temi centrali nel discorso pubblico, separando però la sfera del lutto da quella della responsabilità politica e penale.

Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le divergenze politiche sui meriti e i demeriti del defunto non sono al centro della questione attuale. L'obiettivo immediato è dimostrare solidarietà alla famiglia e rispetto per la carriera del funzionario, lasciando che siano le inchieste in corso e la storiografia futura a giudicare i suoi comportamenti. Questa linea di distinzione tra affetto istituzionale e giudizio politico è fondamentale per mantenere la coerenza dello Stato nelle fasi di transizione e di lutto nazionale.

Il Ruolo della Guardia di Finanza e le Indagini

La famiglia De Gennaro è rappresentata da Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, che ha ricevuto la telefonata di cordoglio diretta da Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato aveva preferito un contatto telefonico piuttosto che un comunicato ufficiale di cordoglio immediato, una scelta inizialmente interpretata come un distacco diplomatico ma spiegata oggi come una decisione dettata dalla natura intima del momento e dall'assenza di intenti formali. Questa vicinanza diretta evidenzia il legame personale e istituzionale tra il Colle e la famiglia dell'ex capo della Polizia.

La Guardia di Finanza, sotto la guida di Andrea De Gennaro, è chiamata a gestire non solo il lutto familiare ma anche la propria identità istituzionale in un momento di forte scrutinio pubblico. La presenza del comandante generale ai funerali, accanto al Presidente della Repubblica, conferma il ruolo di punta dell'Arma nel cerimoniale di Stato e la sua capacità di rappresentare la continuità del servizio pubblico nonostante le controversie legate ai parenti defunti.

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Agenda Difesa e Sicurezza Nazionale

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio si ritroveranno per la riunione del Consiglio supremo di Difesa. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto sui conflitti in corso e sui cyberattacchi subiti dall'Italia, temi che restano prioritari nella agenda di sicurezza nazionale. Questa doppia giornata, che parte dal lutto per passare alla difesa strategica, mostra la complessità del ruolo del Presidente della Repubblica nel bilanciare funzioni cerimoniali, di unità nazionale e di garanzia istituzionale di fronte alle minacce internazionali e interne.

La riunione del Consiglio supremo di Difesa si inserisce in un contesto di crescente instabilità globale, dove la cybersecurity e la protezione delle infrastrutture critiche sono fondamentali. La presenza di tutti i membri del governo, inclusi i ministri Piantedosi e Crosetto, sottolinea la necessità di una risposta unitaria alle sfide della sicurezza, separando però il dibattito interno sulle responsabilità politiche da quella tecnica e operativa. La storia giudicherà i comportamenti di Gianni De Gennaro, ma per ora lo Stato rende omaggio al suo servizio con una presenza massiccia e coordinata ai funerali.