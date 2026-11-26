Sergio Mattarella parla ai sindaci ad Anci Verona: la sicurezza come inclusione e l'imperativo di risolvere le politiche abitative e il divario sociale senza rinunciare ai valori democratici.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto ufficialmente ai sindaci italiani riuniti a Verona per la quarantatreesima assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'evento, tenutosi giovedì 26 novembre 2026, è intitolato Cara Italia con specifico riferimento al ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, e ha affrontato temi cruciali per il futuro istituzionale e sociale del Paese.

Sicurezza e Inclusione Sociale Come Priorità Istituzionali

Il Presidente della Repubblica ha definito la sicurezza come il pilastro fondamentale della coesione sociale, sottolineando che tale obiettivo deve essere perseguito senza in alcun modo rinunciare all'inclusione e al rispetto dei valori democratici costituzionali. Mattarella ha sottolineato che i sindaci rappresentano la risposta diretta a queste sfide complesse, invitandoli attivamente ad aiutare la comunità a rispondere con la compostezza e la coesione già dimostrate in altre circostanze difficili del passato.

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Sfide Demografiche e il Rischio di un Paese Diviso

Il capo dello Stato ha respinto nettamente l'idea esistente di un paese spaccato in due, ovvero una Italia proiettata verso la modernità e un'altra condannata allo spopolamento e alle retrovie. Ha invece affermato che non esistono due Italie distinte e separate, ma che la sicurezza oggi significa costruire il futuro favorendo l'inserimento e la partecipazione attiva dei giovani, specialmente a fronte dell'inverno demografico che colpisce la nazione.

Politiche Abitative e Modelli di Sviluppo Territoriale

Il Presidente ha indicato le politiche abitative come una delle sfide più urgenti e critiche, in particolare nelle aree metropolitane dove la pressione demografica ed economica è più elevata. Ha sostenuto la necessità di ripensare e nuovamente progettare il modello di sviluppo territoriale, non solo in Italia ma a livello più ampio, per evitare di stravolgere o addirittura smarrire le identità uniche delle comunità locali che devono essere preservate nel tempo.

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Il Ruolo dei Comuni nel Contrastare l'Esclusione e il Degrado

Mattarella ha allargato la definizione di sicurezza ben oltre il semplice ordine pubblico, includendo la certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, l'accessibilità ai servizi essenziali, l'esercizio dei diritti e della cittadinanza, e il contrasto sistematico all'esclusione e al degrado urbano. Ha anche ringraziato esplicitamente le forze dell'ordine e le polizie municipali per il loro lavoro quotidiano di prevenzione e supporto alla popolazione.

Universalità dei Diritti e Il Coraggio della Governance Locale

Il Capo dello Stato ha avvertito che non è la differenza fra i Comuni a venire in rilievo, ma sono le disparità tra i loro cittadini a costituire il vero problema, poiché il principio di universalità dei diritti non può in alcun modo venir meno. Ha concluso con un appello diretto ad agire con coraggio, ricordando che la libertà consiste nel cercare di essere protagonisti del proprio destino, e ha ringraziato il presidente dell'A.N.C.I. Manfredi per aver dato voce agli ottomila nostri municipi.