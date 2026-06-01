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Mattarella apre i Giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione

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Mattarella apre i Giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione
Sergio MattarellaFesta Della RepubblicaGiardini Del Quirinale
📆6/1/2026 4:32 PM
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via alle celebrazioni dell'80° anniversario della Festa della Repubblica con l'apertura dei Giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via alle celebrazioni dell'80° anniversario della Festa della Repubblica con l'apertura dei Giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione .

La tradizionale apertura dei Giardini del Quirinale, in occasione della Festa del 2 Giugno, è stata dedicata alle fasce deboli della popolazione per il quinto anno consecutivo. Dalle 9.30 alle 13.30 circa 1500 cittadine e cittadini hanno assistito all'esibizione della Banda Interforze, del Coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. L'individuazione degli ospiti è stata curata dalle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale

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