Mattarella avverte: l'IA senza regole minaccia la sovranità e la democrazia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un allarme dal palco del Cotec a Venezia: la concentrazione dell'intelligenza artificiale in poche mani private rischia di erodere la sovranità degli Stati e generare un nuovo disordine internazionale. Esorta l'Unione Europea a passare dalle parole ai fatti, definendo operativa la regolamentazione dell'IA, e cita l'enciclica papale per sottolineare le opportunità e i pericoli di una tecnologia che interviene su funzioni cognitive ad alto valore. L'allarme riguarda il fatto che il 99% della popolazione mondiale sia un utilizzatore passivo, con crescenti disuguaglianze che minano la democrazia. Il richiamo a un giurista medievale bolognese sottolinea il concetto di sovranità nella propria casa, non in quella altrui. Il testo accenna anche alla rottura della Francia con Palantir e a commenti sui Mondiali 2026.

L'intelligenza artificiale e le tendenze sovraniste si scontrano. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un allarme sui rischi di un uso incontrollato dell'IA, avvertendo che la concentrazione di questo strumento in poche mani private potrebbe erodere la sovranità tradizionalmente attribuita agli Stati, generando un nuovo disordine internazionale.

Nel contesto di un vertice del G7 a Evian, che riunisce i leader della tecnologia come Sam Altman e Dario Amodei, Mattarella parla al Cotec a Venezia alla presenza del re di Spagna e del presidente del Portogallo, esortando l'Unione Europea a compiere un salto decisivo: passare dalla semplice enunciazione di principi a decisioni concrete. Secondo il Capo dello Stato, dopo un ampio dibattito sulle strategie, è ora di passare dalla produzione di regole alla loro operatività, invitando i governi membri a superare timidezze e riserve che ostacolano l'azione comune.

Mattarella cita l'enciclica papale e riconosce che questa tecnologia affascinante offre opportunità per istituzioni, imprese e individui, ma a differenza delle precedenti rivoluzioni tecnologiche che hanno colpito soprattutto attività manuali e ripetitive, l'IA interviene su funzioni ad alto contenuto cognitivo come elaborazione di informazioni, scrittura, analisi, progettazione, consulenza e supporto decisionale. Il controllo di questa tecnologia è nelle mani di pochi grandi privati, entità così potenti da pretendere di violare o ignorare ogni regola, diventando nuovi attori di legittimità dubbiosa e minacciando un nuovo disordine internazionale.

Mattarella avverte che il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, con il rischio di un aumento delle disuguaglianze che potrebbe colpire anche l'Europa, minando il concetto stesso di democrazia. Fa quindi riferimento a un giurista medievale bolognese che aveva teorizzato in latino l'idea che chiunque sia sovrano nella propria casa, ma non in quella altrui o negli spazi comuni, come rischia di avvenire con l'egemonia tecnologica attuale.

Il testo menziona anche la Francia che taglia i rapporti con Palantir per non accettare dipendenze strategiche, e un'intervista sui Mondiali 2026 in cui si commentano le squadre favorite, con la Francia considerata completa, l'Inghilterra potenzialmente vincente grazie ai cambi, e il Marocco come possibile sorpresa, oltre a un apprezzamento per i cooling break





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