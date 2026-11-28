Sergio Mattarella rimprovera Parlamento e Governo per la legge su tartufi. L'errore tecnico crea incertezza legale e sanzionatoria nel settore agricolo strategico.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato una lettera formale ai Presidenti della Camera e del Senato, nonché alla Presidente del Consiglio, segnalando con fermezza gravi lacune tecniche nella legge denominata "ColtivaItalia". Questa è la terza volta in meno di un mese che il Capo dello Stato utilizza la matita rossa per richiedere interventi correttivi su testi normativi appena approvati dal Parlamento.

La questione specifica riguarda l'articolo 24 della norma, il quale attribuisce alle imprese private che coltivano il tartufo la responsabilità della regolamentazione della raccolta. Il Quirinale evidenzia come questa disposizione sia priva di una cornice chiara e di limiti precisi entro cui le aziende devono operare, creando un vuoto normativo significativo.

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Contrasto con la Costituzione Italiana

La formulazione generica della legge entra in diretto conflitto con l'articolo 23 della Costituzione italiana. Tale articolo stabilisce chiaramente che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La delega a soggetti privati di gestire criteri sanzionatori senza una base legislativa solida viola questo principio fondamentale dello Stato di diritto.

Inoltre, la nuova normativa ignora la legge 752 del 1985, che garantisce la libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati. Sergio Mattarella sottolinea come l'assegnazione delle sanzioni alle Regioni, senza una preventiva definizione nazionale dei parametri, generi un caos giuridico potenzialmente pericoloso per la coerenza dell'ordinamento.

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Dubbi Interpretativi e Rischi Legali

Il Presidente della Repubblica avverte che una normativa così vaga rischia di generare "dubbi interpretativi" diffusi tra operatori economici e cittadini. Questa incertezza giuridica potrebbe tradursi in contenziosi giudiziari prolungati, minando la certezza del diritto e creando disparità di trattamento nella fase di applicazione delle sanzioni per le violazioni delle regole di raccolta.

Il Capo dello Stato ricorda che il settore del tartufo ha un ruolo strategico per l'Italia. Si tratta di un comparto che coniuga tradizione e identità culturale con la tutela ambientale, rappresentando una valenza economica rilevante che non può essere compromessa da errori di stesura legislativa improvvisi e poco chiari.

Ordine del Giorno e Correzioni Imminenti

In extremis, i senatori avevano già individuato il problema approvando un ordine del giorno che chiedeva un coinvolgimento organico delle Regioni nella regolamentazione della raccolta dell'oro nero. Sergio Mattarella sollecita ora il Governo e il Parlamento a dare seguito a questa richiesta per correggere la norma prima che entri pienamente in vigore e causi danni economici.

Questo intervento si inserisce in una serie di richiami alla qualità della produzione legislativa. Dopo le precedenti segnalazioni sulla Protezione civile e sulla giornata nazionale del riciclo della carta, l'uso della matita rossa da parte di Mattarella conferma la necessità di maggiore rigore nella grammatica delle leggi per evitare ambiguità e garantire la massima efficacia delle norme approvate.