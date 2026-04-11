Mattarella conferisce gli attestati di Alfiere della Repubblica 2025: premiati giovani modelli di solidarietà e impegno civico

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito ventotto giovani con gli attestati di Alfiere della Repubblica 2025, riconoscendo il loro impegno in ambito sociale, altruistico e di solidarietà. Le storie dei premiati dimostrano come i giovani contribuiscono al bene della comunità, ispirando un futuro più inclusivo e solidale. Vengono presentate le storie di alcuni dei giovani premiati, evidenziando il loro contributo e le loro azioni.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha conferito ventotto Attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà . L'iniziativa, promossa dal Quirinale, mira a riconoscere e valorizzare le azioni di ragazzi e ragazze che, attraverso gesti concreti e impegno costante, contribuiscono al bene della comunità.

Il tema scelto per questa edizione è Sperimentare e comunicare la solidarietà, un valore che i giovani interpretano in modo sorprendente e spontaneo, dimostrando come l'aiuto reciproco sia un modo autentico di sentirsi parte di una comunità e un profondo desiderio di contribuire al miglioramento delle condizioni di chi si trova in una situazione di difficoltà o vulnerabilità. L'obiettivo del premio è alimentare una solidarietà sempre più contagiosa, capace di ispirare e motivare gli altri. Oltre ai singoli, sono state assegnate quattro targhe collettive per premiare classi che hanno creato contesti accoglienti e accessibili e promosso iniziative contro ogni forma di discriminazione. L'elenco degli Alfieri della Repubblica 2025 è composto da ragazzi provenienti da diverse regioni italiane, ognuno con una storia unica e toccante, simbolo di impegno e dedizione verso il prossimo. \Tra i premiati, Emanuele Amodio, diciassettenne di Ostuni, è stato insignito per la sua straordinaria amicizia e inclusione verso il compagno Karol, costretto su una sedia a rotelle. Il suo gesto è un esempio di come i piccoli gesti quotidiani possano creare inclusione e far crescere la solidarietà, coltivando una profonda amicizia e rispetto per le differenze. Antonio Bertoli, dodicenne di Brescia, è stato premiato per il suo coinvolgimento in un progetto dedicato a ragazzi con disturbo dello spettro autistico, dimostrando un'empatia e una maturità fuori dal comune. Noa Thuy Bertuccioli, sedicenne di Urbino, è stata riconosciuta per il suo impegno come volontaria della Croce Rossa Italiana, portando i valori dell'associazione nella quotidianità e promuovendo la cittadinanza attiva tra i suoi coetanei. Dalila Brocculi, quindicenne di Rimini, ha ricevuto l'attestato per il suo sostegno e conforto nelle corsie della Terapia intensiva neonatale, trasformando la sua esperienza personale in un gesto di solidarietà verso le famiglie. Rocco Antonio Commisso, undicenne di Roccella Jonica, è stato premiato per il suo gesto coraggioso nel salvare una tartaruga Caretta caretta, ferita e intrappolata nei rifiuti plastici, diventando un esempio di impegno per la protezione dell'ambiente. Francesco Correale, sedicenne di Roccapiemonte, è stato riconosciuto per... [continua a descrivere i restanti Alfieri, specificando le loro azioni e motivazioni].\Questi giovani Alfieri rappresentano il futuro del nostro Paese, incarnando i valori di solidarietà, altruismo e impegno civico che sono alla base di una società più giusta e inclusiva. Le loro storie, raccontate con passione e autenticità, ispirano e motivano tutti noi a fare la nostra parte per costruire un mondo migliore. La cerimonia di consegna degli attestati è stata un momento di grande emozione, con il Presidente Mattarella che ha sottolineato l'importanza di riconoscere e valorizzare l'impegno dei giovani nel costruire un futuro più solidale. Le storie di questi ragazzi ci ricordano che la solidarietà non è solo un valore astratto, ma un'azione concreta che può fare la differenza nella vita delle persone. L'iniziativa Alfiere della Repubblica continua a essere un esempio virtuoso di come la società civile possa contribuire a costruire un futuro migliore, dando voce e riconoscimento a coloro che si impegnano per il bene comune. L'attenzione ai giovani e alle loro azioni dimostra come l'Italia creda nel valore della solidarietà e nell'importanza di investire nel futuro, promuovendo i valori di inclusione, rispetto e impegno civico





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