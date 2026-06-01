Mattarella: consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini per la partecipazione democratica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini in occasione della festa della Repubblica. Nel suo messaggio ai Prefetti d'Italia, Mattarella ha ricordato il valore della democrazia e l'importanza del ruolo delle istituzioni nel garantire il bene comune.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica.

In un messaggio ai Prefetti d'Italia in occasione della festa della Repubblica, Mattarella ha evidenziato che i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace.

La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, con il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea costituente. In particolare, le donne furono protagoniste, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno.

In un delicato momento di transizione, il libero esercizio del voto fu di nuovo garantito, ripristinando dopo anni, con l'operoso contributo delle Prefetture e delle altre istituzioni, il funzionamento della complessa macchina elettorale. La comunità nazionale, nel fare oggi memoria di quei momenti fondativi, rinnova la sua convinta adesione agli ideali repubblicani, proiettati nell'orizzonte europeo.

Lo fa richiamando i volti e la passione civile di tanti cittadini, di tante donne e uomini delle istituzioni, che generosamente, in ottant'anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza. Per il futuro, sostenere la trama del tessuto sociale, intercettare, insieme alla scuola e alle altre agenzie educative, bisogni, domande, aspettative delle giovani generazioni, valorizzandone talenti e potenzialità, è fondamentale.

Il dialogo, l'ascolto, la prossimità sono canoni essenziali per interpretare ogni civica responsabilità orientata alla coesione sociale. Sulla scena internazionale, nella vita dei cittadini e delle comunità si riverberano sempre più le conseguenze delle tensioni internazionali, generando preoccupazioni e insicurezze.

In questo contesto, a quanti sono alla guida dei pubblici uffici sono di grande valore, nell'esercizio dei propri mandati, capacità di ascolto, intelligente lettura delle dinamiche sociali emergenti, sensibilità per le situazioni di disagio e di maggiore fragilità, per elaborare risposte efficaci. Ne dipende il futuro del Paese





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