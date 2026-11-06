Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa per analizzare le minacce ibride all'Italia

Il Presidente della Repubblica ha organizzato un vertice per discutere cyberattacchi e allarmi bomba. Si valuta il rischio di una guerra psicologica coordinata contro l'Europa e l'Italia.

La crescente ondata di segnali ostili diretti contro i paesi europei e in particolare l'Italia ha generato profonde preoccupazioni a Palazzo Chigi e al Quirinale. Il Presidente Sergio Mattarella sta per convocare il Consiglio supremo di difesa per esaminare nel dettaglio questa escalation di tensioni. L'agenda della riunione includerà obbligatoriamente i recenti episodi di cyberattacchi e gli allarmi bomba ai voli aerei, definiti di fatto come sintomi di una possibile guerra ibrida.

Convocazione straordinaria del vertice di difesa

Il Consiglio supremo di difesa si riunisce solitamente due volte all'anno, tra la metà di novembre e i primi di dicembre. Questa volta, però, la riunione cade in un momento di grande criticità. A marzo la sessione primaverile fu convocata rapidamente per l'attacco di Usa e Israele all'Iran, ma ora la situazione rimane complessa. Le preoccupazioni per le guerre in corso si aggiungono al rischio che l'Italia e l'Europa entrino in un conflitto a bassa intensità con nemici ancora da individuare chiaramente.

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La strategia della tensione e i servizi di sicurezza

Palazzo Chigi ha già convocato una riunione operativa con i vertici dei Servizi di sicurezza dopo il blackout alle catene del freddo di alcuni supermercati. Il governo ha assicurato attenzione sul caso senza dichiarare un allarme generalizzato. Tuttavia, i nuovi episodi di azioni coordinate mirate a seminare panico nei cieli europei spingono il capo dello Stato a richiedere aggiornamenti dettagliati. Si cerca di capire chi c'è dietro questa strategia della tensione e quanto sia ostile la sua natura.

La risposta militare e le esercitazioni Nato

La Nato ha da tempo una sezione dedicata alla cyber defence e cyber security. Ad aprile ha svolto l'esercitazione Locked shield, coordinata dal centro di comando di Tallin. L'Italia ha partecipato con una buona performance di difesa. Nonostante ciò, il livello di attenzione deve restare alto. È fondamentale individuare chi architetta queste incursioni nello spazio web europeo per rafforzare le difese nazionali ed europee.

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Il quadro geopolitico e le prossime decisioni

La riunione che si terrà entro poche settimane al Quirinale vedrà il Presidente, il premier e i ministri di Difesa, Interno, Esteri, Economia, Industria e il Capo di Stato maggiore della Difesa. Accanto all'analisi dei quadranti ucraino e mediorientale, gli ultimi attacchi saranno in agenda. Si dovrà capire se la guerra ibrida parlata da mesi è stata dichiarata o se si tratta di scherzi di leoni da tastiera. La definizione precisa delle minacce guiderà le future scelte di sicurezza nazionale.

I fondi per la sanità nel contesto politico

Parallelamente alle questioni di sicurezza, si discute del programma del campo largo. Michele De Pascale ha sottolineato la necessità di 20 miliardi per la sanità in un anno. Il governo non può disinteressarsi se le Regioni non hanno fondi per garantire i Livelli essenziali di assistenza. L'obiettivo del centrosinistra nella prossima legislatura è salvare il Sistema sanitario nazionale, integrando le priorità economiche con quelle di stabilità nazionale.