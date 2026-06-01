Mattarella: crisi internazionali e conflitti in corso nel Medio Oriente e in Ucraina

Il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per le crisi internazionali e i conflitti in corso nel Medio Oriente e in Ucraina, e ha sottolineato l'importanza dell'adesione del nostro Paese al progetto europeo e alle Nazioni Unite.

Sergio Mattarella , parlando in apertura del concerto al Quirinale, in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica, ha espresso preoccupazione per le crisi internazionali e i conflitti in corso nel Medio Oriente e in Ucraina .

Ha sottolineato che queste crisi non devono indurre alla rassegnazione e che è necessario un approccio realistico e morale per affrontare le sfide globali. Mattarella ha anche ricordato l'importanza dell'adesione del nostro Paese al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite, e ha sottolineato l'importanza delle missioni di pace e delle Corti internazionali per preservare la civiltà fondata sulla legge e non sulla forza delle armi.

Inoltre, il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, dove la crisi indotta dal conflitto in corso a Gaza e la minaccia di una guerra su vasta scala che potrebbe irradiarsi dalla regione, colpiscono brutalmente la popolazione civile del Libano. Ha anche menzionato il caso di Castel Volturno, dove il sindaco e la giunta di centrodestra rifiutano la soluzione proposta dal governo Meloni per i migranti irregolari





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