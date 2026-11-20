Il Presidente Mattarella unisce giovani e artigianato nel messaggio per i diritti dell'infanzia e l'80° della Cna, evidenziando la vitalità del settore e le sfide demografiche.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato un messaggio incisivo ai giovani italiani, esortando le istituzioni e la società civile a riconoscere il loro potenziale fondamentale per il progresso nazionale. Questa dichiarazione arriva in occasione della Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sottolineando l'urgenza di costruire un futuro basato sulla giustizia sociale e sulla coesione comunitaria.

Diritti Infanzia e Pericoli Digitali

Sergio Mattarella affronta apertamente le emozioni negative che spesso caratterizzano l'adolescenza contemporanea, citando specificamente frustrazione, rabbia e un profondo senso di esclusione. Il capo dello Stato sottolinea che ignorare questi sentimenti rappresenterebbe un grave errore strategico, specialmente in un periodo storico segnato da una crescente moltiplicazione dei conflitti globali e locali. La lettura del testo rivela una preoccupazione concreta verso le nuove dinamiche sociali che influenzano la crescita dei ragazzi.

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Un'attenzione particolare è riservata all'impatto della tecnologia sulla vita quotidiana dei minori. Mattarella descrive la connessione digitale non sempre come un'opportunità di apertura, ma talvolta come un vettore di marginalizzazione e isolamento sociale. Questa critica al fenomeno digitale risuona in un momento cruciale in cui il Parlamento italiano si sta preparando a discutere normative restrittive sui social network per i giovanissimi, cercando un equilibrio tra protezione e libertà.

L'Artigianato come Motore Sociale

Nello stesso contesto temporale, Sergio Mattarella celebra l'ottantesimo anniversario dalla fondazione della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, definendo il settore un collante indispensabile per l'Italia. Il Presidente ricorda che l'artigianato ha storicamente accompagnato la Repubblica fin dalla sua nascita, fungendo da motore essenziale per lo sviluppo di mestieri, competenze tecniche e la formazione delle città. Questa tradizione rappresenta oggi un patrimonio di identità, autenticità e bellezza del territorio nazionale.

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La CNA viene evidenziata anche per il suo ruolo proattivo nel contrastare lo squilibrio demografico che minaccia molte aree del Paese. Mattarella cita esplicitamente un progetto di formazione internazionale avviato dalla Confederazione, volto ad attrarre manodopera qualificata dall'estero per lavorare in Italia. Questa iniziativa merita un riconoscimento pubblico, poiché cerca di colmare il gap generazionale nella trasmissione dei saperi artigianali tradizionali.

Immigrazione e Rinascita dei Borghi

Il messaggio del Presidente collega direttamente l'apporto degli immigrati alla sopravvivenza di mestieri e servizi essenziali nei territori rurali e nelle aree interne. Mattarella avverte del rischio concreto di spopolamento per i borghi lontani dai grandi centri urbani e dalle principali reti di comunicazione. L'inserimento di persone straniere nelle attività artigiane viene descritto come una strategia vitale per mantenere in vita l'economia locale e invertire le previsioni demografiche negative.

Questa posizione non intende celebrare un'immigrazione indiscriminata, ma riconosce pragmaticamente come la presenza di lavoratori stranieri aiuti a tenere in vita servizi necessari. Il testo invita a riflettere criticamente sui discorsi riguardanti la remigrazione, suggerendo che l'esperienza concreta delle PMI artigiane offra una lezione pratica di integrazione. L'artigianato rimane, dunque, un settore strategico per la coesione sociale e la ripresa economica del Paese.