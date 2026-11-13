Mattarella e il Melonellum: la lunga storia dell'alternanza di genere in Italia

Il Presidente Mattarella ricorda il 1993 e l'emendamento Iotti. Dal 2026, il Melonellum riduce l'alternanza di genere, dopo decenni di battaglie per la parità.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evocato la storia legislativa dell'alternanza di genere in Italia, richiamando con precisione il 1993 e l'emendamento di Nilde Iotti . Questa data segna il primo tentativo istituzionale di introdurre parità nei seggi parlamentari, un momento cruciale che precede di trentatré anni le critiche attuali alla nuova normativa elettorale nota come Melonellum, varata nel 2026.

Le origini dell'emendamento Iotti nel 1993

Nel 1993, Sergio Mattarella , allora relatore della riforma della legge elettorale, espresse un chiaro parere favorevole all'emendamento proposto da Nilde Iotti . L'obiettivo era introdurre l'alternanza di genere nella quota proporzionale delle liste per le elezioni nazionali. Quel testo fu accolto con entusiasmo ma inizialmente bocciato dalla Camera, per poi essere rielaborato e approvato definitivamente nel agosto del 1993. Si trattava di un passo pionieristico dopo quarantasette anni dal voto femminile, introdotto nello stesso anno a seguito del crollo della Prima Repubblica.

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La normativa elettorale del 1993, spesso definita la migliore dai costituzionalisti, prevedeva che nessun sesso potesse superare i due terzi nelle liste. Questa regola stimolò una nuova stagione nei comuni italiani, portando molte donne nei consigli comunali. Tuttavia, l'applicazione diretta del principio di alternanza si scontrò con la Corte Costituzionale, che nel 1995 dichiarò illegittime le quote per evitare discriminazioni basate sul sesso.

Dal Melonellum alle battaglie costituzionali

La storia delle quote di genere è caratterizzata da alti e bassi, con un andamento carsico. Dopo la scomparsa dell'alternanza nel Porcellum del 2005, essa fu ripristinata nel Rosatellum del 2017. Il recente Melonellum, varato nel 2026, ha limitato l'alternanza esclusivamente alle preferenze, un cambiamento che ha scatenato polemiche. Sergio Mattarella , oggi Capo dello Stato, ha sottolineato il 8 marzo del 2026 come l'equilibrio di genere non sia ancora alla pari, definendo la presenza femminile un segno di una Repubblica che valorizza tutte le energie disponibili.

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La reazione alla bocciatura costituzionale del 1995 non fu solo delusione, ma generò un movimento di opinione trasversale. Questo attivismo portò alla riforma costituzionale del 2003, che aggiunse un paragrafo all'articolo 51 della Carta, promuovendo esplicitamente le pari opportunità tra donne e uomini. Tale modifica legislativa fu una risposta diretta ai dubbi sollevati dalla Consulta, allora composta esclusivamente da giudici uomini.

Il lungo percorso verso l'uguaglianza reale

Altri otto anni di lavoro parlamentare furono necessari per approvare la legge Golfo-Mosca nel 2011. Questa normativa introdusse l'obbligo di quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate, segnando un progresso concreto nel mondo economico. Nonostante i passi avanti significativi, rimangono criticità profonde. La presenza di donne nelle professioni e nelle istituzioni rimane un obiettivo da raggiungere pienamente, come ricordato da figure come Elena Cecchettin e dichiarazioni internazionali sul machismo.

Attualmente, il dibattito è acceso a causa del Melonellum, che molti interpretano come un passo indietro rispetto alle conquiste dei decenni precedenti. La critica principale riguarda la riduzione dell'alternanza forzata alle sole preferenze, indebolendo la presenza strutturale femminile. La storia italiana dimostra che la parità non è un dato acquisito, ma richiede continua vigilanza e interventi normativi mirati per evitare regressioni.