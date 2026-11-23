Sergio Mattarella sottolinea che la fiducia è essenziale per la democrazia e il futuro dei giovani. La soluzione risiede nell'unione di cultura critica e imprenditorialità sostenibile.

Sergio Mattarella ha ribadito con fermezza che la fiducia costituisce il fondamento indispensabile per lo sviluppo economico, la coesione civile e la stessa sopravvivenza della democrazia. Nel suo intervento per la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Presidente della Repubblica ha identificato nella capacità delle istituzioni di ascoltare e rispettare le nuove generazioni la chiave per ricostruire un capitale sociale ormai compromesso da conflitti globali e frustrazioni giovanili.

La Fiducia come Pilastro Democratico e Sociale

Secondo l'analisi di Mattarella, la mancanza di fiducia erode le basi stesse di una società civile sana, impedendo la formazione di mercati funzionanti e la generazione di risparmi e investimenti sicuri. Senza questa risorsa immateriale, si spezzano anche i dialoghi e le ipotesi di pace, rendendo impossibile una vita dignitosa e una conoscenza critica della realtà. Il Capo dello Stato ha sottolineato che le ragazze e i ragazzi, dotati di talenti e aspirazioni, hanno un diritto inalienabile a interagire con le istituzioni, che devono garantire loro un'interlocuzione seria e rispettosa del loro futuro.

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Visione Lungimirante contro il Consenso Immediato

Il Presidente ha delineato una netta distinzione tra la figura dello statista, orientato verso le prossime generazioni, e quella del politico mediocre, concentrato esclusivamente sul consenso elettorale immediato. Questa prospettiva, ispirata alla riflessione del teologo americano James Freeman Clarke e spesso attribuita ad Alcide De Gasperi, richiede un atteggiamento di responsabilità e speranza anche nei momenti più difficili del dopoguerra o delle crisi contemporanee. Mattarella invita a non arrendersi di fronte alle ombre del presente, ma a cercare le "fioche luci lontane" di cui parlava Marco Polo nelle "Le città infinite" di Italo Calvino, simboli di un orizzonte possibile da preservare con ostinazione.

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L'Importanza della Cultura e dell'Impresa Sostenibile

Per preparare un futuro solido per i giovani, Mattarella individua due pilastri fondamentali: la cultura intesa come formazione e apprendimento continuo, e l'impresa guidata dall'innovazione e dalla solidarietà. La formazione deve puntare a sviluppare una coscienza critica e la capacità di "imparare a imparare", mentre il sistema economico deve coniugare competitività e inclusione sociale. Questo approccio richiede un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, considerata non un optional ma una connotazione indispensabile della produttività e dell'uso responsabile delle tecnologie moderne.

Investimenti nel Lungo Periodo per una Buona Economia

La strategia proposta dal Presidente della Repubblica implica l'investimento di risorse sia pubbliche che private con una visione di lungo periodo, finalizzata a costruire una "buona economia" che unisca efficienza e equità. In questo contesto, la bellezza e la poesia, come i versi di Lucio Piccolo sulle "Plumelia", offrono una metafora della speranza capace di resistere anche di fronte alle asperità e ai conflitti del mondo attuale. Affidarsi a questi valori significa rifiutare il narcisismo e l'incultura, assumendosi la responsabilità storica di tramandare ai figli un mondo migliore basato su diritti, doveri e impegno civile.