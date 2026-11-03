Mattarella e le piazze italiane: giovani, politica e futuro

Sergio Mattarella invita a riconoscere il protagonismo dei giovani. Firenze e Roma mostrano diverse forme di partecipazione civica e politica.

La riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e sociale italiana è al centro del dibattito attuale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato come il futuro dipenda dalle scelte concrete dei cittadini, invitando a guardare con nuovi occhi ai movimenti emergenti. Questa chiamata all'azione si inserisce in un contesto in cui le piazze italiane sono state teatro di diverse forme di impegno civico nelle scorse settimane.

Differenze generazionali nelle piazze

Il sabato scorso si sono verificati due eventi distinti che illustrano le diverse modalità di partecipazione. A Firenze, in una Casa del Popolo, si è tenuta una giornata dedicata a Pace, Repubblica e Costituzione. I temi centrali includevano la transizione ecologica e la democrazia fiscale. L'evento ha visto la partecipazione di Roberto, che si è ritrovato surrounded da un pubblico prevalentemente giovane.

Also read Il pm di Firenze: 'Condannare Salvatore Baiardo a otto anni'

Al contrario, a Roma si è svolta l'incontro della piattaforma 99%. Katia ha partecipato a questa iniziativa, riscontrando una dinamica opposta alla precedente. La sala era popolata principalmente da adulti, mentre l'energia era guidata da ragazze e ragazzi. I temi discussi a Roma riguardavano il costo della vita, la casa, il lavoro, i servizi pubblici e la giustizia fiscale.

Esperienze internazionali e locali

L'evento romano ha visto la presenza di Zara Rahim, arrivata da New York su invito dei partecipanti del 99%. Ella ha condiviso l'esperienza della campagna che ha portato Zohran Mamdani alla guida della città statunitense. La strategia utilizzata si basa sulla capacità di dialogare con comunità spesso ignorate dalla politica tradizionale.

Advertisement

Nonostante le differenze nei linguaggi e nei riferimenti culturali, entrambe le giornate dimostrano che i giovani non sono assenti dalla sfera pubblica. Essi sono presenti nelle piazze, ma anche in contesti diversi. L'obiettivo comune è trasformare i valori e i bisogni espressi in proposte concrete capaci di incidere sulla realtà quotidiana. La ricerca di una risposta alla domanda su come partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la vita delle persone è emersa chiaramente.

Responsabilità delle istituzioni e degli adulti

Sergio Mattarella ha richiamato esplicitamente l'importanza di non lasciare il futuro precostituito, ma di disegnarlo insieme, con un ruolo specifico affidato ai giovani. Questa posizione invita a superare l'idea di una contrapposizione immobile tra generazioni. Le età della vita sono posizioni che si attraversano nel tempo, richiedendo un passaggio di esperienza, innovazione e potere senza rottura.

Le organizzazioni e le istituzioni devono porsi nuove domande sulla propria apertura. Non basta invitare i giovani a partecipare a strutture preesistenti, ma è necessario mettere a disposizione risorse reali e spazi decisionali. Deve esserci la volontà di essere permeabili ai cambiamenti, trasmettendo competenze senza irrigidirle. Questo processo richiede di esporre le proprie idee al confronto, accettando che possano essere contestate o trasformate da chi approda con nuove energie e prospettive.