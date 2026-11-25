Presidente della Repubblica e premier si uniscono contro la violenza sulle donne. Mattarella punta su diritti, Meloni su Reddito di Libertà e Codice Rosso. Atti del 25 Novembre.

La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 Novembre, ha portato al centro del dibattito politico nazionale le massime istituzioni italiane. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno espresso, attraverso dichiarazioni ufficiali e messaggi social, una netta condanna della violenza maschile e una ferma richiesta di impegno collettivo per la tutela delle vittime.

La visione istituzionale di Mattarella e Meloni

Sergio Mattarella ha definito la violenza contro le donne un fenomeno storico che continua a caratterizzare passaggi oscuri della storia dell'umanità. Secondo il capo dello Stato, nelle società contemporanee tale abuso è alimentato da disuguaglianze e stereotipi fondati sulla sopraffazione. La sostanza del problema non cambia, ma si manifesta con forme diverse: la negazione della libertà, dell'autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché le donne possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita.

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Gli obiettivi internazionali del 2026 si concentrano sulla tutela delle sopravvissute e sul contrasto all'impunità. Mattarella sottolinea l'importanza di agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall'educazione. La famiglia, la scuola e il mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ma è un compito che riguarda l'intera società e non può dipendere soltanto dal coraggio di una singola donna.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca si nascondono storie di sopraffazione, minacce e paura. La sola sensibilizzazione non basta ed è necessario accompagnarla a scelte concrete. Meloni ha ricordato le misure adottate in questi anni, come il rafforzamento del Codice Rosso, il raddoppiamento delle risorse del Piano antiviolenza e l'approvazione della legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo.

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Strumenti concreti: Codice Rosso e Reddito di Libertà

Una delle priorità indicate da Giorgia Meloni è l'indipendenza economica delle donne. Molte donne rimangono in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo motivo il governo ha reso strutturale il Reddito di Libertà, investendo sulla formazione e sul lavoro. Sono stati introdotti incentivi per chi assume donne sopravvissute alla violenza e microcrediti per aiutarle a ricominciare. La strada è ancora lunga, ma il governo continuerà a percorrerla con determinazione.

Ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che lo Stato ha il dovere di difendere ogni giorno. A tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia, Meloni ha assicurato che non sono sole e che lo Stato c'è. Questa posizione si affianca al discorso di Mattarella, creando un fronte unitario delle istituzioni contro la violenza di genere.

Le mobilitazioni di Non Una Di Meno

Il movimento Non Una Di Meno, nato dieci anni fa come prima manifestazione nazionale transfemminista contro la violenza patriarcale, ha promosso gli Stati Generali dell'Autodeterminazione. Dopo lo sciopero generale e studentesco e il Transgender Day of Remembrance del 20 Novembre, il movimento è tornato in piazza il 25 Novembre. Hanno organizzato cortei, presidi, flash mob e iniziative in oltre quaranta città italiane, denunciando il nesso tra violenza patriarcale, guerra, riarmo e autoritarismo.

A Roma gli appuntamenti si sono svolti in contemporanea e in aperta contestazione degli Stati Generali della Natalità. Alle dieci del 25 Novembre, sulla scalinata di Palazzo delle Esposizioni, era prevista la presentazione del dossier Libere-ɜ di scegliere. Il documento raccoglie dati sulle condizioni materiali dell'autodeterminazione, frutto di un lavoro collettivo delle assemblee del movimento. Hanno contributo alla stesura la Casa Internazionale delle Donne, la rete antiviolenza del Lazio, TransUnity, la Rete Stop CPR, Cattive Maestre e le realtà studentesche.

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Alle quindici, in piazza Pia presso l'Auditorium della Conciliazione, si è tenuto il presidio Antiscelta, stiamo arrivando. La manifestazione contesta quella che il movimento definisce la propaganda natalista del Governo e l'imposizione della riproduzione come compito delle donne. Sabato 28 Novembre, alle quattordici e trenta, partirà da piazza della Repubblica il corteo nazionale. Non Una Di Meno pone al centro della mobilitazione temi come il reddito, il tempo e i servizi pubblici, essenziali per la libertà di scegliere.