Mattarella e Meloni: uniti contro l'E3, ma la premier attacca l'Ue sul bilancio e l'Ets

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condivide la critica di Giorgia Meloni al formato E3 per i colloqui con Mosca, auspicando un unico mediatore europeo. La premier, sempre più isolata a Bruxelles, rilancia la proposta di un inviato speciale UE e intensifica gli attacchi su bilancio e sistema Ets, segnando una svolta nel rapporto con l'Unione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito "molto opportuno" che l'Unione europea parli con una voce sola nei confronti dell' Ucraina e della Russia , un concetto condiviso dalla premier Giorgia Meloni durante la colazione di lavoro al Quirinale in vista del Consiglio europeo del 18 giugno.

L'incontro arriva dopo le proteste di Meloni alla Camera contro il formato E3, l'iniziativa di Germania, Francia e Gran Bretagna per trattare con Vladimir Putin sull'Ucraina. Mattarella condivide la contrarietà a un dialogo ristretto, ritenendo che un solo mediatore, scelto dall'intera Unione, sarebbe più efficace. Meloni, però, va oltre, segnando una svolta nel suo approccio verso Bruxelles. Quello che era nato come un rapporto collaborativo, fin dalla campagna elettorale del 2022, si sta trasformando in una posizione sempre più conflittuale.

La premier si trova a fronteggiare una doppia sfida interna: da un lato gli attacchi all'Ue da parte di figure come Roberto Vannacci e Matteo Salvini, dall'altro un crescente isolamento europeo. L'isolamento è aggravato dal fatto che anche il tradizionale appoggio atlantico non è più una certezza, dopo le critiche pubbliche di Donald Trump per la scelta italiana di non partecipare alla guerra israelo-americana nel Golfo.

Se in precedenza Meloni aveva cercato rifugio nel summit dei volenterosi convocato da Emmanuel Macron a Parigi, ora quella strada non è più percorribile. È stata infatti esclusa dalla riunione di domenica scorsa a Parigi, che ha riunito Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, e non ha partecipato al summit in Montenegro di venerdì scorso. Nel suo intervento alla Camera, Meloni ha tuonato: "Nessun formato ha la legittimità di parlare a nome dell'Europa. Serve una figura autorevole".

Ha sottolineato che procedere con formati variabili e non rappresentativi produce solo "frammentazione, confusione, debolezza". Per questo motivo ha rilanciato l'idea di un inviato europeo unico, incaricato di rappresentare gli interessi dell'Unione al tavolo negoziale. Un'idea per la quale sono stati fatti i nomi, a livello non ufficiale, di personalità del calibro di Mario Draghi e Angela Merkel.

Tuttavia, questa proposta sembra essere stata accantonata. La ragione è semplice: una figura di peso farebbe paura ai leader europei, perché oscurerebbe figure come lo stesso Friedrich Merz, già in crisi di popolarità in Germania. Questo spiega la persistenza del formato E3, che a Berlino viene coltivato da tempo. Oggi gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna hanno incontrato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin.

Il Cremlino ha già definito inaccettabili le loro condizioni, ma il treno è partito e Meloni non è a bordo. Nelle cancellerie europee crescono i sospetti che la premier italiana stia cercando di ricucire i rapporti più con Trump che con il Nord Europa, in vista del prossimo G7 a Parigi. Meloni ha deciso di sfruttare questa crepa e ha intensificato gli attacchi contro le politiche dell'Unione.

Se già all'assemblea di Confindustria aveva manifestato il suo dissenso, nell'informativa a Montecitorio ha confermato che le buone maniere sono definitivamente superate. Il primo bersaglio è il bilancio pluriennale europeo. Oggi la presidenza di turno cipriota ha presentato un testo di compromesso che prevede tagli per 32,8 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione von der Leyen, con una riduzione di 17 miliardi solo per il fondo per la competitività.

Meloni chiede invece che si inizi a tagliare le spese per l'amministrazione europea, che nella proposta della Commissione crescono oltre il 20%. La posizione della premier, in questo caso, è condivisa da molti altri Stati membri. I cosiddetti "frugali" sono sul piede di guerra, pur avendo ottenuto un budget più leggero, e difendono gelosamente i loro "rebates", gli sconti sui contributi al bilancio UE di cui beneficiano Germania, Olanda, Austria, Svezia e Danimarca.

Paesi che, paradossalmente, hanno fruito meno dei fondi europei.

"I 'rebates' vanno eliminati", ha dichiarato Meloni, minacciando che, se si manterrà questo "sistema anacronistico", l'Italia, in qualità di terzo contributore netto al bilancio UE, chiederà di godere dello stesso privilegio. Un altro fronte di scontro è quello dell'Ets, il sistema di scambio delle emissioni di gas serra. Roma ne chiede la sospensione o una revisione profonda per venire incontro alle richieste delle imprese, un tema caldo nella discussione politica interna ed europea





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