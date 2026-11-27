Il Presidente Mattarella invia una nuova lettera al Parlamento criticando la gestione privata delle sanzioni per i cercatori di tartufi, richiedendo maggiore chiarezza legislativa.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nuovamente esercitato il suo potere di sollecitazione indirizzando una lettera ai presidenti delle Camere. Questa è la terza volta in poco più di un mese che il Quirinale interviene su provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento, segnalando profili di illegittimità o criticità sostanziali. Il provvedimento al centro di questa recente analisi riguarda la disciplina relativa alla raccolta del tartufo e la tutela del sottobosco.

La Critica Sulla Privatizzazione delle Regole

L'oggetto specifico del richiamo è l'articolo 24 della legge approvata, che modifica la precedente normativa del 1985. Il testo conferisce alle aziende private proprietarie dei terreni boschivi la facoltà di definire regole non meglio precisate. La violazione di tali disposizioni private può innescare sanzioni immediate per i cercatori di tartufi. Mattarella definisce questo aspetto "particolarmente critico" del testo approvato.

Also read Mattarella ai funerali di De Gennaro e il rinvio dell'udienza a Caltanissetta

La norma nasce con l'intento dichiarato dalla maggioranza parlamentare di proteggere il patrimonio tartufigeno e prevenire conflitti tra i cercatori di tartufi e le attività venatorie. Tuttavia, il Capo dello Stato evidenzia come il risultato pratico sia un paradosso giuridico. Si verifica infatti una sorta di privatizzazione delle regole che governano l'accesso e lo sfruttamento delle risorse naturali sui fondi privati.

Vincoli Costituzionali e Mancanza di Perimetri

Il nucleo del problema non risiede tanto nella tutela del tartufo, quanto nell'affidare a soggetti privati il potere di regolamentare comportamenti e imporre sanzioni. L'assenza di un perimetro normativo statale preciso crea un vuoto di tutele per i cittadini. Mattarella richiama esplicitamente l'articolo 23 della Costituzione, il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Advertisement

La lettera del Presidente sottolinea la necessità di un legame diretto tra il potere sanzionatorio pubblico e l'adozione di regole efficaci. L'attuale formulazione omette di definire i criteri e i limiti essenziali entro cui tali regole devono essere sviluppate. Sarebbe concettualmente inaccettabile, secondo il Quirinale, che i proprietari dei fondi agricoli decidessero autonomamente le regole della caccia nel proprio territorio, anziché lo Stato.

Richiesta di Modifiche e Approccio Coordinato

Il Capo dello Stato richiama un ordine del giorno precedentemente approvato dalle Camere. Questo documento elencava i correttivi necessari per disciplinare questioni pratiche come gli accessi ai terreni, i percorsi consentiti e le interdizioni temporanee. La lettera lamenta la formulazione generica della norma attuale e la carente delimitazione del perimetro normativo statale di riferimento.

Si propone di lasciare alle autorità pubbliche il compito di determinare i nodi più sostanziali della materia, inclusi i limiti effettivi alla raccolta. Mattarella conclude osservando che il settore del tartufo ha un ruolo strategico in Italia, con una rilevante valenza economica. È necessario intervenire con un approccio organico e coordinato per evitare un prevedibile contenzioso legale.

Impatto e Procedura Legislativa Successiva

La legge è stata comunque promulgata, dopo che il Presidente aveva segnalato le proprie riserve. Questa dinamica evita un conflitto diretto tra le Camere e il Quirinale, poiché il Capo dello Stato avrebbe potuto rispedire il testo indietro per un nuovo esame. Le Camere potrebbero tuttavia approvarla nuovamente nella stessa forma, costringendo Mattarella a firmarla definitivamente.

Advertisement

Questo intervento segna un trend significativo nella prassi istituzionale recente. Il Presidente ha già intervenuto con correzioni simili su una legge sulla Protezione Civile e su una normativa riguardante le Giornate Nazionali. In tutti i casi, il Quirinale ha evidenziato rischi di disparità di trattamento o inefficienze strutturali. L'obiettivo finale rimane garantire che le leggi rispettino i principi costituzionali e non creino situazioni di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese.