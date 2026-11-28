Sergio Mattarella riceve Gino Cecchettin al Quirinale per lodare la Fondazione Giulia Cecchettin. Il Capo dello Stato sottolinea che solo l'educazione può fermare la violenza sulle donne.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina una delegazione importante al Palazzo del Quirinale. L'incontro ha visto il Capo dello Stato faccia a faccia con Gino Cecchettin, padre di Giulia, e altri membri della famiglia e della Fondazione intitolata alla giovane.

Il messaggio istituzionale a Gino Cecchettin

Sergio Mattarella ha aperto l'udienza rivolgendosi direttamente a Gino Cecchettin con un tono di profonda vicinanza e riconoscimento istituzionale. Il Presidente ha affermato di provare un particolare piacere nell'accogliere la delegazione, sottolineando come questo momento di incontro sia fondamentale per le istituzioni.

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"È un piacere incontrarvi per ringraziarvi per quello che la Fondazione ha fatto e intende fare", ha dichiarato esplicitamente Sergio Mattarella. Le parole del Capo dello Stato hanno riconosciuto apertamente il lavoro svolto dall'organizzazione guidata da Gino Cecchettin nel panorama sociale italiano, offrendo un segnale di supporto chiaro e inequivocabile.

La strategia della Fondazione contro la violenza

Gino Cecchettin ha ringraziato pubblicamente il Presidente per l'occasione concessa, definendo l'udienza un momento di grande importanza per la causa che rappresentano. La delegazione della Fondazione Giulia Cecchettin ha tenuto a precisare che l'obiettivo primario del loro operato è il sostegno costante al messaggio di prevenzione e consapevolezza.

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"La ringrazio tantissimo di questa occasione e di questa udienza, ci tenevamo tanto a questo momento perché sappiamo che lei supporta il nostro messaggio", ha risposto Gino Cecchettin. La risposta del padre di Giulia ha evidenziato come l'alleanza tra le istituzioni civili e le associazioni di famiglia sia vista come una leva strategica indispensabile.

L'educazione come unica arma efficace

Il punto focale del dibattito sollevato durante l'incontro riguarda la natura profonda del fenomeno della violenza di genere. Gino Cecchettin ha ricordato esplicitamente come l'approccio istituzionale, incluso il recente messaggio del Presidente, debba andare alle radici del problema sociale.

"Anche nel messaggio di ieri ha parlato di andare alle radici di quella che è la violenza di genere, che si combatte solo con la cultura", ha sottolineato Gino Cecchettin. Questa affermazione riassume la posizione ufficiale della Fondazione: nessuna misura punitiva è sufficiente se non accompagnata da un profondo cambiamento culturale ed educativo nelle nuove generazioni.

Prospettive future e impegno civile

L'incontro al Quirinale non è stato solo un gesto simbolico, ma ha delineato una direzione precisa per il futuro dell'attivismo contro la violenza sulle donne in Italia. La presenza di Sergio Mattarella conferma l'alta priorità che lo Stato attribuisce alla missione della Fondazione Giulia Cecchettin.

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Gli ospiti hanno lasciato il Palazzo del Quirinale con la consapevolezza che il loro lavoro continua a ricevere un endorsement pubblico di alto livello. La volontà di Gino Cecchettin è ora di consolidare questo sostegno per portare avanti progetti concreti di educazione e prevenzione, mantenendo alta l'attenzione sull'unica strada ritenuta percorribile per un cambiamento duraturo.