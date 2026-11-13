Mattarella incontra Kimi Antonelli, il nuovo campione del mondo F1 al Quirinale

Sergio Mattarella riceve Kimi Antonelli al Quirinale. Il campione del mondo di Formula 1 ha donato un casco personalizzato, anticipando un possibile ritorno a Monza nel 2025.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto venerdì 13 novembre Kimi Antonelli, ventenne campione del mondo di Formula 1, per un incontro ufficiale presso Palazzo del Quirinale. Il giovane pilota bolognese, riconosciuto come il più giovane iridato nella storia della categoria, si è presentato accompagnato dai familiari per celebrare il recente traguardo sportivo con il capo dello Stato.

Il gesto simbolico del casco dedicato

Kimi Antonelli ha donato al Presidente un casco personalizzato, trasformando l'oggetto tecnico in un dono di grande significato emotivo e rappresentativo. Sulla visiera del casco era stata riportata una dedica esplicita rivolta a Sergio Mattarella, recitante: 'Al presidente Mattarella con molta ammirazione'. Un gesto che ha sottolineato il rispetto del giovane atleta verso le istituzioni italiane.

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Ricevendo il prezioso regalo, il Presidente della Repubblica ha scherzato sulla natura dell'oggetto, affermando di possederlo in modo 'un po' abusivo'. Il casco, simbolo identificativo dei piloti di alta formula, rappresenta per Antonelli la sua identità professionale e il suo successo internazionale, rendendo la donazione un atto di massima considerazione verso il Quirinale.

Invito a Monza e dinamiche della guida

Il dialogo tra i due ha toccato temi tecnici e personali, rivelando dettagli sulle condizioni fisiche imposte dalla guida agonistica. Kimi Antonelli ha invitato Sergio Mattarella a presenziare ad alcune gare nell'anno successivo, suggerendo specificamente il circuito di Monza. Il Presidente ha risposto con entusiasmo, ammettendo di essere stato attirato dalla nuova condizione e sperando di poter accettare l'invito.

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Sergio Mattarella ha confessato di non assistere a gare da diversi anni, l'ultima volta proprio a Monza, e ha dichiarato che il titolo mondiale ottenuto dal giovane pilota lo sollecita fortemente a tornare negli stadi dell'automobilismo. L'incontro ha quindi creato un ponte tra il mondo istituzionale e quello sportivo, con un invito chiaro per il futuro prossimo.

Sacrifici fisici e temperature estreme

Kimi Antonelli ha spiegato al Presidente le durissime condizioni fisiche che i piloti affrontano durante le competizioni. Ha confermato che la perdita di peso durante una gara è significativa, mediando circa due chili persi a causa della disidratazione e dello sforzo intenso. Il pilota della Mercedes ha descritto l'importanza cruciale della tuta ignifuga e del casco, accessori che trappolano il calore e aumentano la fatica del corpo.

Per contrastare l'elevato stress termico, i piloti si sottopongono a rigorosi allenamenti finalizzati alla preparazione fisica. Al termine delle corse, specialmente nelle giornate calde, i piloti come Antonelli si immergono in vasche con acqua fredda per abbassare rapidamente la temperatura corporea. Questa pratica è necessaria per il recupero immediato dopo lo sforzo estremo subito in pista.

Confronti con le categorie inferiori

Quando Sergio Mattarella ha chiesto se le difficoltà fisiche si manifestassero anche nelle categorie inferiori come la Formula 2 e il karting, Kimi Antonelli ha fornito una distinzione precisa. Nella Formula 2 le gare sono effettivamente più brevi, il che riduce leggermente l'impatto della disidratazione rispetto alla Formula 1, ma il meccanismo di stress rimane simile. Nel karting, invece, le condizioni sono diverse poiché le competizioni si svolgono all'aperto, senza l'effetto serra del casco e della tuta pesante.

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Contesto familiare e celebrazioni recenti

La visita al Quirinale si inserisce in un periodo di grandi onori per la famiglia Antonelli. Nei giorni precedenti, Marco Antonelli, padre del campione, aveva dichiarato pubblicamente che un'audiencia al Palazzo del Quirinale sarebbe stata un grande onore per la loro famiglia. Questo incontro officializza il riconoscimento dello stato italiano per il talento del giovane bolognese.

Prima della visita istituzionale, Kimi Antonelli ha partecipato a un evento di grande rilevanza nazionale, assistendo alla partita Italia-Francia che ha visto la Nazionale italiana trionfare per 3-1 nella Nations League. La sua presenza è stata immortalata dai maxischermi dello stadio San Siro, dove il pubblico gli ha riservato un'ovazione. Il pilota ha ricambiato l'applauso con un semplice e sorridente 'Wow', mostrando la sua naturalezza di fronte all'attenzione mediatica e al supporto dei tifosi.