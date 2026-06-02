Mattarella: L'Italia è nata dalle migrazioni, non è un problema. preoccupazione per IA e cambiamento climatico

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un incontro con giovani under 35 in occasione del 2 giugno, ha affrontato il tema dell'immigrazione ricordando le origini multietniche dell'Italia e l'esperienza storica di un Paese sia di emigrazione che di immigrazione. Ha definito la società italiana solida e i suoi valori nazionali forti, pur segnalando episodi di intolleranza come patologie. Ha espresso forte preoccupazione per il monopolio dell'intelligenza artificiale nelle mani di pochi super-ricchi, citando Elon Musk, e ha invitato a non ignorare i danni del cambiamento climatico, chiedendo interventi sul lavoro e sulla natalità.

Il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha parlato nella giornata del 2 giugno con un gruppo di under 35.

All'evento, il capo dello Stato ha risposto alle domande dei ragazzi. Tra i vari temi toccati, anche quello dell'immigrazione, con Mattarella che ha ricordato come si sia formato il popolo italiano, quali e quante influenze di stranieri abbiano formato la coscienza collettiva di un Paese sempre aperto - e sempre attraversato - da migrazioni e, soprattutto, immigrazioni. Noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe.

Quindi conosciamo il problema dell'immigrazione, che non è né nuovo né transitorio. È in fondo anche la nostra storia. Dall'emigrazione con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo 1000 anni degli Albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti. E il risultato finale, questa storia, non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano.

Per questo non lo consideriamo un problema. Il presidente è consapevole che ci siano alcuni episodi, alcuni fenomeni di disagio su base etnica, che a volte si esprimono in maniera scomposta, qualche volta con gesti di rifiuto violento, ma sono fenomeni che appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Ma io sono molto ottimista per il futuro, perché ho grande fiducia nella solidità dei nostri valori nazionali.

Poco prima di scendere nella piazza del Quirinale che ospita il grande evento del 2 giugno voluto proprio da Mattarella per un anno fuori dal Palazzo e per la gente, il presidente non si sottrae alle domande dei giovani offrendo sprazzi di ricordi e analisi preoccupate. Come quella sui rischi dell'Intelligenza artificiale. O meglio, sull'inaccettabile monopolio di supericchi che oggi gestisce l'Ia e addirittura lo spazio, con un chiaro riferimento a Elon Musk.

Gli strumenti in questo settore sono concentrati in pochissime mani. Questa è una condizione inaccettabile, perché sono soggetti che rifiutano regole e controlli. Un operatore di estrema ricchezza monopolista del settore che dice: Ti assicuro un servizio efficiente, tu in cambio mi dai un pezzo della tua libertà. Questo non potremmo consentirlo.

E quindi una stoccata a bersagli senza nome: nelle crisi passate, per esempio quella pericolosissima per Cuba, forse se ne uscì anche perchè allora non c'erano uomini soli al comando. E poi una tirata d'orecchi a quanti fingono di non vedere i danni del cambiamento climatico che sono sotto gli occhi di tutti e un invito ad eliminare quelle zone franche che ancora esistono nella tutela del lavoro, oltre a un invito a ridefinire le politiche sulla natalità





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