Mattarella omaggia il Milite Ignoto per l'80esimo anniversario della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato l'80esimo anniversario della Repubblica rendendo omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e con il sorvolo delle Frecce Tricolori.

L'Italia ha celebrato l'80esimo anniversario della Repubblica con una solenne cerimonia all'Altare della Patria, dove il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto .

Accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo dello Stato ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato a Piazza Venezia, per poi deporre una corona d'alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Alla cerimonia hanno preso parte i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.

Il momento è stato scandito dalle note dell'inno nazionale e dal suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno dipinto il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana. L'80esimo anniversario della Repubblica rappresenta un'occasione per riflettere sul percorso compiuto dal Paese dalla nascita della democrazia repubblicana. Il 2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, segnando una svolta fondamentale nella storia nazionale.

Il Milite Ignoto, simbolo dei caduti di tutte le guerre, è il custode della memoria collettiva, e l'omaggio del presidente Mattarella ha voluto ribadire il valore della pace e della libertà conquistate con il sacrificio di tanti. La presenza delle più alte cariche istituzionali ha sottolineato l'unità del Paese attorno ai valori repubblicani, in un momento storico che richiede coesione e responsabilità.

La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e solennità, con la cittadinanza che ha seguito l'evento attraverso i canali ufficiali. Il presidente Mattarella, nel suo discorso, ha richiamato l'importanza della Costituzione e della difesa dei diritti fondamentali, invitando le nuove generazioni a essere custodi attivi della democrazia. Le Frecce Tricolori, con il loro volo, hanno rappresentato la maestosità e l'unità della nazione, mentre i reparti schierati hanno reso gli onori militari.

La giornata si è conclusa con la deposizione di corone anche in altre città italiane, a conferma che il sentimento repubblicano è vivo e radicato in tutto il territorio nazionale. L'80esimo anniversario non è solo una ricorrenza, ma un monito a preservare e rinnovare ogni giorno i valori di libertà, giustizia e solidarietà che sono il fondamento della Repubblica italiana





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