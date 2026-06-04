Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso atto delle conclusioni della procura generale presso la Corte d'appello di Milano sulla presunta infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia. La procura generale ha disposto accurate verifiche grazie agli organismi di Polizia italiani e all'Interpol, giungendo alla conclusione che i fatti non corrispondono al vero. Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, esprimendo fiducia nella magistratura e chiedendone nuovi accertamenti in merito alla concessione di grazia Przedszona si rende conto dell'importanza di proteggere le vite e i sensibilizzatori dati sensibili e chiede il rispetto del divieto della loro divulgazione nella maggior parte dei casi. Nel mandato presidenziale in corso, i decreti di grazia sono stati concessi in 42 casi, 12 dei quali sono stati motivati da un comunicato e 30 non sono stati comunicati per motivi di sensibilità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha preso atto delle conclusioni dei giudici della procura generale presso la Corte d'appello di Milano sulla presunta infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia.

La procura generale ha disposto accurate verifiche grazie agli organismi di Polizia italiani e all'Interpol, giungendo alla conclusione che i fatti non corrispondono al vero. Mattarella, che aveva chiesto nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, esprimendo fiducia nella magistratura.

Il comunicato ufficiale del Quirinale sottolinea l'operato di Mattarella nella concessione di grazia, sottolineando che, da oltre undici anni, il presidente concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Per opportuna informazione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali nella maggior parte dei casi di concessione di grazia, riducendo la divulgazione di dati sensibili.

Nel mandato presidenziale in corso, sono stati concessi 42 grazie, di cui 12 comunicate e 30 con dati sensibili non diffusi. La Presidenza della Repubblica osserva il rispetto del divieto della loro diffusion





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