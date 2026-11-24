Il Presidente della Repubblica cita l'articolo 53 della Costituzione contro evasione e flat tax, sottolineando che solo pagando tutti si riduce il carico fiscale per ogni cittadino.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un chiaro monito ai partiti politici e al Governo in vista delle prossime elezioni politiche, richiamando l'attenzione sui principi fondamentali della giustizia fiscale. Durante l'udienza con i giudici tributari in tirocinio, il capo dello Stato ha enfatizzato che la soluzione al problema della pressione fiscale non risiede nelle semplificazioni ideologiche, ma nell'ampio consenso alla tassa. L'intervento di Mattarella arriva in un momento cruciale, mentre il Governo sta definendo gli emendamenti alla manovra economica e i vari schieramenti utilizzano il fisco come leva strategica per il consenso.

Invito al rispetto dell'articolo 53 della Costituzione

Sergio Mattarella ha esplicitamente citato l'articolo 53 della Carta costituzionale, il quale stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla loro capacità contributiva. Il Capo dello Stato ha ricordato che il sistema tributario italiano deve essere informato a criteri di progressività, un principio che implica il concetto di "chi più ha, più paga" applicato in modo equo. Secondo il presidente, questi valori rappresentano la base stessa della coesione sociale e dell'unità della nazione italiana.

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La narrazione costruita da Mattarella sottolinea che le risorse fiscali sono necessarie per finanziare servizi essenziali come scuole, ospedali e strade, che rispondono all'interesse collettivo. Il principio di equità, trasparenza e rispetto dei diritti richiede di considerare il reddito e le risorse effettive di ogni singolo cittadino. Il capo dello Stato ha chiarito che l'obiettivo non è creare sconti ingiustificati né punizioni arbitrarie, ma garantire un sistema dove ognuno contribuisca in base alle proprie forze reali.

Lotta all'evasione come unica vera riforma fiscale

Il Presidente della Repubblica ha ammesso che è comprensibile auspicare un fisco più leggero per tutti i cittadini e le imprese, ma ha affermato che la strada percorribile non è la riduzione generalizzata delle aliquote. Mattarella ha evidenziato che l'Italia continua a occupare le prime posizioni nelle classifiche europee per il fenomeno dell'evasione fiscale. La vera riforma, quindi, consisterebbe in una lotta serrata contro chi mente sulle dichiarazioni dei redditi e cerca di eludere gli obblighi tributari.

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"Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti", ha scritto il Capo dello Stato, citando un ragionamento matematico semplice ma potente. Se la base imponibile si amplia con l'ingresso dei non paganti, la pressione fiscale sui contribuenti onesti può diminuire. Questo adempimento è definito dall'articolo 2 della Costituzione come uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, fondamentale per il funzionamento dello Stato.

Dati allarmanti su evasione e redditi non dichiarati

La tesi del Quirinale è supportata da dati concreti emersi da uno studio recente di Itinerari Previdenziali e Cida. Il report ha rilevato che solo il trenta percento degli italiani versa effettivamente il settantotto percento del totale delle tasse. Questo squilibrio drammatico evidenzia come un numero limitato di contribuenti sostenga gran parte della spesa pubblica nazionale.

Inoltre, lo studio ha fatto notare che quasi venticinque milioni di persone non dichiarano alcun reddito, rimanendo completamente al di fuori del sistema fiscale. Questa enorme fetta della popolazione contribuisce a mantenere un carico fiscale insostenibile sui pochi che lavorano in regola e dichiarano le proprie entrate. La disparità tra chi paga e chi no sta creando un danno strutturale al sistema Paese.

Tecnologia e volontà politica per il tracciamento dei redditi

Sergio Mattarella ha sottolineato che oggi esistono gli strumenti tecnologici necessari per tracciare la ricchezza senza violare i diritti individuali o intrusire indebitamente nella vita privata dei contribuenti. È possibile incrociare milioni di dati per avere un quadro reale della situazione economica. Nonostante i progressi fatti negli anni passati, c'è ancora molto lavoro da svolgere per rendere il sistema perfettamente efficace.

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Il nodo cruciale, ha concluso il Presidente, risiede nella volontà politica di sfruttare queste tecnologie per contrastare l'evasione. Resta da vedere se la campagna elettorale in corso, con le tasse al centro del dibattito, porterà a soluzioni realmente efficaci o rimarrà solo un capitolo di seduzione di massa. L'invito di Mattarella è chiaro: senza un'adesione generale al principio di solidarietà fiscale, ogni riforma risulta inefficace.