Il Presidente Mattarella difende i valori di libertà e pace, contestando dichiarazioni offensive. Nel Medio Oriente, la situazione nello Stretto di Hormuz è critica con minacce di intervento militare. L'INPS in Italia promuove iniziative culturali per un welfare più completo.

Il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza della libertà e della pace, sottolineando come questi non siano conquiste definitive ma beni fragili che richiedono costante impegno e consapevolezza.

Questa presa di posizione è arrivata in risposta a dichiarazioni ritenute offensive e blasfeme nei suoi confronti, provenienti da esponenti politici che, secondo le critiche, minimizzano o negano le responsabilità storiche di regimi criminali. Le accuse si concentrano sulla mancata condanna dei crimini commessi da nazisti ucraini durante il passato conflitto, e sulla presunta giustificazione di azioni sproporzionate, come la rappresaglia con un numero elevato di vittime per ogni italiano ucciso.

Parallelamente, la situazione geopolitica nel Medio Oriente rimane estremamente tesa. Gli Stati Uniti hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta nello Stretto di Hormuz, in un contesto di blocco navale americano e di minacce di intervento militare da parte di Donald Trump, che ha ordinato di 'sparare ed eliminare' qualsiasi nave posamina. L'Iran, dal canto suo, ha attivato i sistemi di difesa aerea e incassa i proventi del pedaggio per il transito nello stretto.

Israele si dichiara pronto a riprendere le ostilità contro l'Iran, in attesa del via libera americano per un'azione che mira a destabilizzare il regime di Teheran. La situazione è ulteriormente complicata dalle dimissioni improvvise del Segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan. In Italia, l'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) si propone come un attore culturale, oltre al suo ruolo tradizionale di ente previdenziale.

La direttrice generale, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l'importanza del benessere non solo economico, ma anche personale e dell'accesso alla bellezza. L'INPS promuove iniziative culturali come il festival estivo di musica classica e lirica 'La musica è una cosa meravigliosa', in collaborazione con Roma Tre Orchestra, e apre i suoi palazzi storici al pubblico, organizzando mostre d'arte e sostenendo giovani artisti attraverso il fondo PSMSAD.

L'obiettivo è quello di avvicinare l'istituto alla popolazione e promuovere la coesione nazionale attraverso diversi linguaggi, incluso quello del welfare culturale





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