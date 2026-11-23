Sergio Mattarella incontra i magistrati tributari per la giustizia fiscale e convoca il Consiglio supremo di difesa il 30 novembre 2026 per analizzare sicurezza nazionale e minacce informatiche.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto al centro delle sue comunicazioni ufficiali del 23 novembre due temi strategici per l'Italia: la riforma della giustizia tributaria e la sicurezza nazionale. Attraverso l'incontro con i magistrati tributari e la convocazione del Consiglio supremo di difesa, il capo dello Stato ha delineato una visione chiara che unisce il dovere fiscale alla protezione del territorio against minacce ibride.

Principio di progressività fiscale e contrasto all'evasione

Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'articolo 53 della Costituzione, che impone a tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Il presidente ha ribadito che il sistema tributario deve essere basato su criteri di progressività, equità e trasparenza, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dei contribuenti. La riduzione del carico fiscale, ha spiegato il Quirinale, non può avvenire a scapito dell'evasione, poiché la violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l'unità nazionale.

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Per affrontare queste sfide, Sergio Mattarella ha invocato un sistema giudiziario efficiente e tempestivo, capace di scoraggiare i comportamenti elusivi. Il capo dello Stato ha menzionato esplicitamente la digitalizzazione del processo tributario e l'uso di tecnologie per tracciare la ricchezza come strumenti fondamentali. Tuttavia, ha precisato che tali innovazioni devono essere implementate nel rigoroso rispetto della riservatezza e dei diritti dei cittadini, evitando qualsiasi forma di invasione arbitraria.

Un altro punto cruciale sollevato da Sergio Mattarella riguarda la riforma del 2022, che ha istituito la figura del magistrato tributario professionale. Il presidente ha dichiarato che l'esigenza di un giudice specializzato è fortemente avvertita a causa dell'elevata complessità tecnica del contenzioso fiscale. Questa innovazione istituzionale mira a semplificare le pratiche e a garantire una giustizia più rapida e chiara per tutti i soggetti coinvolti nel rapporto con l'erario.

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Consiglio supremo di difesa: sicurezza e attacchi informatici

Nella stessa giornata, il Quirinale ha annunciato la convocazione del Consiglio supremo di difesa per il 30 novembre 2026, alle ore 16.30. La riunione, presieduta dal capo dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 87 della Costituzione, avrà all'ordine del giorno la valutazione della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso. Il Consiglio è composto dal presidente del Consiglio, dai ministri competenti in materia di Esteri, Interno, Economia, Difesa e Imprese, oltre al capo di Stato maggiore della Difesa.

Il secondo punto cruciale del calendario del Consiglio supremo di difesa è dedicato alla sicurezza nazionale. La Presidenza della Repubblica ha indicato espressamente la necessità di valutare i rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l'Italia e altri Stati europei. Questa decisione riflette la consapevolezza del Quirinale che la modernità delle minacce richieda un'adeguata preparazione e coordinamento tra le istituzioni dello Stato.

L'attenzione verso le missioni militari italiane all'estero sarà un altro elemento di discussione durante l'incontro del 30 novembre. Sergio Mattarella, attraverso questa convocazione, dimostra la sua attenzione continua alla protezione del Paese in un contesto geopolitico sempre più volatile. La riunione si configura come un momento di sintesi tra le esigenze di politica fiscale interna e le priorità di difesa esterna, unendo il fronte del fisco a quello della sicurezza.