Mattarella traccia l'agenda per i prossimi 80 anni: giovani, IA, immigrazione e spazio al centro

In occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella indica la strada per il futuro, ponendo l'accento sul ruolo dei giovani e su grandi temi globali come intelligenza artificiale, immigrazione, esplorazione spaziale e robotica, oltre a un multilateralismo rinnovato.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , in occasione dell' ottantesimo anniversario della Repubblica, ha riflettuto sul passato e indicato la strada per i prossimi decenni, ponendo l'accento sui giovani e sulle grandi sfide globali.

La celebrazione, rivitalizzata nel 2001, ha visto un ampio coinvolgimento popolare attraverso clip video e uno spettacolo trasmesso in novanta piazze, per ribadire il concetto di una Costituzione come "casa comune" e di istituzioni vicine ai cittadini. In una lunga intervista Rai, Mattarella ha rievocato il suo primo voto, descritto il ruolo del Capo dello Stato come impegnativo ma ricco di soddisfazioni, e delineato un'agenda che va oltre la politica quotidiana: intelligenza artificiale, immigrazione, esplorazione spaziale e robotica.

Ha avvertito che il settore dell'IA è concentrato in poche mani, un fatto inaccettabile che sfugge a regole e controlli. Per la robotica ha sottolineato il limite etico: il lavoro non può mai essere contro la persona, altrimenti si tradisce la sua dignità, tutelata dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori. Sull'immigrazione si è detto fiducioso, ricordando che l'Italia è il risultato di tanti apporti.

Per lo spazio ha auspicato che torni a essere un bene comune dell'umanità, non un luogo militarizzato o commerciale. Infine, ha sollecitato un'azione incisiva contro i cambiamenti climatici, superando i negazionisti. Riguardo al quadro internazionale, ha paragonato la crisi dei missili di Cuba degli anni Sessanta all'attuale scenario, notando che allora vi era una certa collegialità tra le parti, a differenza di oggi dove si rischia la barbarie nei rapporti internazionali.

Ha quindi ribadito l'importanza di un multilateralismo da aggiornare, opponendosi a chi tenta di demolire il sistema delle Corti internazionali. A conclusione dei primi ottant'anni della Repubblica, Mattarella ha consegnato ai giovani il testimone del futuro, esprimendo grande fiducia nella nuova generazione per il suo senso di responsabilità, consapevolezza e desiderio di costruire una convivenza migliore, confutando l'idea di una scarsa partecipazione giovanile al voto, pur riconoscendo la necessità di un coinvolgimento più efficace per evitare il distacco dalle istituzioni





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