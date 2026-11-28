Il Presidente della Repubblica contesta le misure agrarie per il tartufo. La normativa affida sanzioni a privati, violando l'articolo 23 e la competenza regionale.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha sollevato un serio dubbio di legittimità costituzionale su un provvedimento recente riguardante il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo. La norma, che tocca da vicino la raccolta del tartufo, è finita sotto la lente di ingrandimento del Quirinale per la sua struttura normativa considerata problematica. Mattarella ha richiesto espressamente interventi correttivi immediati al Governo e al Parlamento italiano.

Il Nucleo Giuridico del Contenzioso Normativo

La critica principale del Presidente verte sull'articolo 24 del testo in esame, che modifica la legge 16 dicembre 1985, n. 752. Questa disposizione introduce un cambiamento significativo nella disciplina delle attività venatorie e della raccolta del tartufo. In particolare, la lettera a) del comma 1 autorizza le aziende faunistico-venatorie a istituire regole interne per evitare interferenze con la gestione faunistica. Tale autorizzazione mira a preservare l'habitat naturale, incluso il sostrato boschivo, entro le aree di competenza di questi enti privati.

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La lettera b) della stessa norma inserisce la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite da queste aziende private nell'elenco tassativo delle violazioni. Per queste infrazioni, la legge regionale determina le misure e le modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie. Tuttavia, la norma stabilisce un legame diretto tra il potere sanzionatorio pubblico e l'adozione di regole da parte di terzi privati. Questa previsione omette di definire gli indispensabili criteri e limiti entro cui tali regole devono essere definite.

Conflitto con il Principio di Legalità Costituzionale

Mattarella argomenta che una siffatta previsione non appare conforme al principio di legalità sancito dall'articolo 23 della Costituzione. Tale articolo recita che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il Capo dello Stato richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha chiarito come l'articolo 23 abbia introdotto una riserva di legge relativa. Di conseguenza, l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

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Nel caso specifico esaminato dal Quirinale, ciascuna azienda faunistico-venatoria appare libera di dettare regole per disciplinare la raccolta dei tartufi. Questo avviene in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore idonea a predeterminarne il contenuto. Il Capo dello Stato sottolinea come questa lacuna legislativa inficia la certezza del diritto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Competenza Legislativa e Ruolo delle Regioni

Un aspetto cruciale della critica riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Occorre ricordare che, come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 2006, la specifica materia attiene alla valorizzazione dei beni ambientali. Si tratta di una competenza legislativa concorrente che richiede un attento bilanciamento tra interessi nazionali e regionali. Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa ambientale della Regione.

La valorizzazione di questa risorsa è suscettibile di razionale sfruttamento e la sua competenza spetta alla Regione medesima. Questo avviene ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Mattarella ritiene pertanto che la formulazione generica della norma approvata evidenzi una carente delimitazione del perimetro normativo statale di riferimento.

Impatto Strategico sul Settore del Tartufo e Prospettive Future

Il Presidente della Repubblica ricorda che in Italia il settore del tartufo ha un ruolo strategico. Esso riveste una rilevante valenza non solo economica, ma anche culturale e ambientale. La raccolta del tartufo coniuga tradizione e identità culturale con la tutela ambientale. È un ambito nel quale la regolamentazione deve essere particolarmente accurata per preservare le risorse.

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Durante l'esame della legge, era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina. Tale intervento doveva prevedere il coinvolgimento delle Regioni al fine di salvaguardare la libera ricerca dei tartufi e i diritti pubblici su regolamenti privati. Mattarella ritiene che Governo e Parlamento debbano dare immediato seguito a questa indicazione parlamentare. La norma approvata non tiene adeguatamente conto della competenza legislativa regionale così come prevista dalla Costituzione.