Il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera ufficiale a Giorgia Meloni e Ignazio La Russi per esprimere preoccupazioni sulla nuova normativa tartuficola e sulla delega di poteri sanzionatori alle imprese private.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato una lettera ufficiale ai massimi vertici delle istituzioni italiane per segnalare gravi criticità costituzionali contenute in una recente approvazione parlamentare. La missiva è indirizzata specificamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Questo intervento rappresenta il terzo caso di rilievo in un mese, confermando una linea di attenzione costante da parte del Capo dello Stato sulle dinamiche legislative in corso.

Controversia sulla gestione privata dei tartufi

Al centro delle osservazioni del Quirinale vi è l'articolo 24 della legge, approvata definitivamente dal Senato il quattro novembre. La disposizione in questione attribuisce alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie il potere esclusivo di regolamentare le modalità di raccolta dei tartufi all'interno dei propri terreni. L'obiettivo dichiarato dalla norma è evitare interferenze con le attività venatorie e tutelare l'ambiente circostante. Tuttavia, il meccanismo prevede che la violazione delle regole stabilite dalle singole aziende possa comportare l'applicazione di sanzioni, un potere che di norma spetta esclusivamente alle Regioni.

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Osservazioni giuridiche e principi di legalità

Il Capo dello Stato contesta fermamente questa disciplina, definendola da un "profilo particolarmente critico" e non conforme al principio di legalità sancito dalla Costituzione Italiana. Mattarella richiama esplicitamente l'articolo 23 della Carta costituzionale, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il punto nodoso risiede nella delega a soggetti privati della facoltà di stabilire regole che, se violate, attivano sanzioni di natura pubblica, senza che vengano fissati criteri e limiti sufficientemente precisi e trasparenti.

Il Presidente ricorda inoltre che la normativa vigente attualmente prevede la libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati. Introdurre un sistema di privatizzazione della regolamentazione sanitaria e amministrativa solleva dubbi profondi sulla compatibilità con l'ordinamento giuridico nazionale. La norma rischia di creare un vuoto normativo dove l'applicazione della sanzione dipende da regole interne private, prive di un adeguato quadro di controllo pubblico e di certezza del diritto per i cittadini.

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Competenze regionali e precedenti giurisprudenziali

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La Corte costituzionale, con una sentenza storica risalente al duemila sei, ha ricondotto la valorizzazione del patrimonio tartuficolo alla competenza legislativa concorrente. Tale pronuncia ha riconosciuto un ruolo fondamentale alle Regioni, nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato centrale. La nuova disposizione sembra ignorare questa delicatezza istituzionale, sovraccaricando le imprese private di funzioni che dovrebbero essere esercitate dall'amministrazione pubblica regionale.

Il Quirinale sottolinea come esista già un precedente parlamentare significativo. Lo stesso Senato aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare una revisione delle disposizioni sulla raccolta dei tartufi, coinvolgendo attivamente le amministrazioni regionali. Mattarella scrive che "ritengo che Governo e Parlamento debbano dare immediato seguito a questa indicazione parlamentare", invitando alla correzione della rotta legislativa per evitare contenziosi futuri.

Rischio contenzioso e interventi recenti del Presidente

Il Capo dello Stato avverte il rischio concreto di alimentare un elevato contenzioso giudiziario attraverso una normativa troppo generica e ambigua. La legge non definisce adeguatamente i confini dei poteri attribuiti alle aziende private e non tiene sufficientemente conto delle prerogative costituzionali delle Regioni. Il 27 novembre segna quindi il terzo intervento scritto del Presidente della Repubblica in poco più di un mese per segnalare anomalie nelle leggi approvate dal Parlamento, evidenziando una crescente attenzione ai dettagli tecnici delle norme approvate.

I precedenti più recenti includono una lettera del 12 novembre relativa alla legge sulla Protezione Civile. In quell'occasione, Mattarella aveva espresso perplessità sulle disposizioni che limitano la responsabilità penale delle autorità politiche, degli operatori e dei volontari, invitando a valutare regimi differenziati di responsabilità senza un coordinamento complessivo. Ancora prima, il 15 ottobre, il Presidente aveva contestato il proliferare delle ricorrenze istituite per legge, arrivando a definire "addirittura inverosimile" la capacità delle scuole di assolvere tutti i compiti assegnati senza sottrarre tempo all'insegnamento.