Sergio Mattarella interviene per la Giornata contro la violenza sulle donne. Il Capo dello Stato sottolinea il dovere istituzionale di garantire protezione e autonomia alle vittime, superando gli stereotipi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito forte e unificato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Capo dello Stato ha dichiarato esplicitamente che uscire da dinamiche tossiche e pericolose non puo' dipendere esclusivamente dal coraggio delle vittime, ma richiede un impegno strutturale e collettivo da parte di tutta la societa'.

Responsabilita' istituzionale e protezione legale

Sergio Mattarella ha sottolineato come la protezione, la giustizia e l'autonomia delle vittime siano obiettivi prioritari che le istituzioni sono tenute a garantire. Non e' piu' possibile lasciare che il peso di questa emergenza ricada solo sulle donne, che devono spesso affrontare percorsi di uscita dalla violenza da sole e in condizioni di vulnerabilita'. La responsabilita' di garantire sicurezza e supporto economico e sociale e' condivisa dallo Stato e dalle organizzazioni preposte alla tutela dei diritti civili.

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Educazione e prevenzione nei contesti sociali

Il testo della dichiarazione rilasciata dal Quirinale evidenzia il ruolo cruciale dell'educazione nella prevenzione della violenza. Secondo il presidente Mattarella, la famiglia, la scuola e il mondo del lavoro sono ambiti fondamentali per costruire relazioni basate sul rispetto, sulla liberta' e sulla reciprocita'. Solo attraverso un cambiamento culturale profondo e radicato nelle abitudini quotidiane si puo' prevenire la nascita di stereotipi e disuguaglianze che alimentano il fenomeno.

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Orientamenti internazionali e lotta all'impunita'

Il capo dello Stato ha inoltre richiamato l'attenzione sul tema internazionale scelto per il 2026, dedicato specificamente alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell'impunita'. Questo orientamento mira a garantire che chi subisce violenza ottenga giustizia e che i responsabili rispondano delle proprie azioni. La lotta all'impunita' rappresenta un pilastro essenziale per ripristinare la fiducia delle vittime nel sistema giuridico e per fermare la spirale di violenza.

Un impegno collettivo per il futuro

La dichiarazione di Sergio Mattarella conclude con un appello chiaro: l'uscita dalla violenza e' possibile, ma e' un compito che riguarda l'intera societa'. Non e' solo una questione di coraggio individuale, ma di volonta' politica e di azione concreta da parte di tutti i soggetti coinvolti. Solo unendo forze e risorse si potra' creare una rete di protezione efficace e duratura.