Mattella e la legge sulla responsabilità della Protezione Civile: il monito all'uguaglianza

Sergio Mattarella invia una lettera a governo e Parlamento esprimendo forti riserve sulla nuova normativa per la Protezione Civile, difendendo il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nuovamente intervenuto sul fronte della giustizia e delle tutele professionali, scrivendo una lettera ufficiale ai Presidenti della Camera e del Senato, nonché alla Presidente del Consiglio. In questo documento istituzionale, il capo dello Stato ha espresso le sue serie riserve riguardo alla recente approvazione della legge che disciplina la Protezione Civile, sottolineando come la normativa introduca discriminazioni inaccettabili nel trattamento giuridico degli operatori rispetto alla cittadinanza comune.

Deroga alla responsabilità colposa

La norma appena varata definisce il trattamento economico del personale addetto alla Protezione Civile, ma il punto cruciale riguarda la valutazione della punibilità in caso di reati colposi. Mattarella evidenzia come la legge introduca una deroga molto ampia al principio generale di responsabilità per colpa, estendendola anche alla colpa grave. A differenza di quanto avviene in altri ambiti professionali, la non punibilità non si limita più all'imperizia tecnica, ma comprende anche la negligenza e l'imprudenza, con casi in cui non si risponde nemmeno per colpa lieve.

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Per il Quirinale, questa differenziazione crea uno scarto ingiustificato tra categorie protette e normali cittadini. Se un infermiere sbaglia senza colpa una puntura deve subire la stessa pena o assoluzione di un volontario della Protezione Civile. La nuova legislazione, invece, garantisce agli operatori di salvataggio un ombrello protettivo molto più ampio, sollevandoli da responsabilità che verrebbero invece richieste ad altri professionisti in circostanze analoghe.

Uguaglianza davanti alla legge

Il monito di Mattarella si fonda sul principio costituzionale secondo cui la legge deve essere uguale per tutti, indipendentemente dal lavoro svolto o dalla capacità di influenzare le lobby. Il capo dello Stato ricorda che l'appartenenza a una categoria difesa da interessi politici potenti non deve determinare un diverso trattamento in tribunale. La giustizia deve garantire che eventuali regimi differenziati siano distinti da ragionevolezza ed equità, non da privilegi di classe o corporativi.

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Se le differenze normative sono poche e ben motivate, possono essere comprese. Se, al contrario, sono numerose e non giustificate da reali esigenze operative, nasce il sospetto legittimo che la giustizia non sia poi così uguale per tutti. Mattarella definisce questo squilibrio un vulnus, un danno grave alla coesione sociale e allo Stato di diritto, che va assolutamente evitato attraverso un coordinamento omogeneo delle norme.

Confronto con altre professioni critiche

Il Presidente della Repubblica riconosce che chi interviene nelle emergenze, sia esso politico, funzionario o volontario, opera spesso in condizioni al limite e sotto grande stress. Tuttavia, questo fattore non è esclusivo. Allo stesso modo, chi lavora in un pronto soccorso o in un carcere affronta situazioni di elevata pericolosità e pressione psicologica. Anche queste categorie professionali potrebbero teoricamente richiedere deroghe simili, mettendo a rischio l'uniformità del sistema penale se il Parlamento non stabilisca criteri chiari e non discriminatori.

La lettera conclude con un invito a valutare attentamente se siano opportuni interventi differenziati nella materia della responsabilità penale per specifici settori. L'obiettivo deve essere quello di assicurare ai cittadini regole ispirate agli stessi principi e criteri fondamentali. Qualsiasi eccezione deve essere eccezionale, temporanea e strettamente legata a necessità operative insostenibili, senza mai intaccare il nucleo essenziale dell'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione italiana.