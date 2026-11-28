Matteo Addino svela retroscena di Ballando con le stelle, parla dell'invidia per Nikita Bocchi, del cambiamento verso Noemi e della mediazione tra D'Urso e Ventura.

Matteo Addino, coreografo e membro della giuria popolare nella trasmissione Ballando con le stelle di Rai1, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Leggo, svelando i drammi e le dinamiche che si celano dietro le quinte del celebre programma di Milly Carlucci. Accanto a Rossella Erra, Addino ha confermato di osservare una forte invidia nei confronti del vincitore dell'edizione scorsa, Nikita Bocchi, accusando alcuni componenti della giuria di fornire indicazioni contraddittorie che indeboliscono psicologicamente il giovane ballerino. La sua analisi non si limita ai concorrenti, ma si estende alle conduttrici, esprimendo il desiderio di far abbracciare Barbara D'Urso e Simona Ventura in diretta per porre fine alle tensioni mediatiche.

L'invidia verso Nikita Bocchi

Secondo Matteo Addino, esiste un clima di invidia diffuso verso Nikita Bocchi, il più giovane concorrente e campione uscente dell'anno precedente. Addino ha dichiarato di non apprezzare il gioco teso a indebolire psicologicamente il ragazzo, notando una mancanza di coerenza da parte di alcuni giurati nelle loro indicazioni. A una settimana viene chiesto di fare di più, alla successiva di fare meno, e i consigli oscillano continuamente tra il definirlo troppo convenzionale e l'opposto, creando confusione. Addino ha notato tentativi da parte di altri professionisti di minare la fiducia di Nikita attraverso piccoli commenti negativi, una pratica che nel mondo della danza può avere un impatto devastante con poche parole.

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Il coreografo, che ha seguito Nikita dalla sua formazione presso la Naima Academy di Genova dove si è diplomato, si dice obiettivo nel suo giudizio. A vent'anni, Nikita sta svolgendo un ottimo lavoro e Addino lo indica tra i principali contendenti alla vittoria finale, insieme ad Aurora. Riconosce che potrebbe fastidiare un professionista di quarantacinque o cinquant'anni vedere un ragazzo così giovane vincere nuovamente, ma ritiene che le critiche eccessive siano dannose per la crescita artistica di un talento così giovane.

Pregiudizi superati su Noemi Bocchi

Matteo Addino ha anche parlato del suo rapporto con Noemi Bocchi, confessando di aver iniziato con forti pregiudizi negativi influenzati dai media e dai giornali. Inizialmente si era formato un'idea pessima di lei, vedendola come una persona che rompe le famiglie e si intromette, ma l'esperienza diretta nel programma ha completamente ribaltato questa percezione. Addino ha ammesso che le parole e i gesti possono ingannare, ma quando si balla viene fuori la propria anima, rivelando la vera essenza di una persona.

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Noemi, secondo il coreografo, balla molto bene e risulta tecnicamente la più preparata di tutta l'edizione. Addino ha osservato una significativa crescita espressiva da parte sua, passando da un atteggiamento iniziale chiuso e timido davanti alle telecamere a una maggiore sicurezza. Definendola un cucciolo gentile, ha evidenziato come Noemi arrivi sempre con brioche per tutto lo staff, dai truccatori ai parrucchieri, dimostrando una disponibilità e una cortesia sorprendenti che non si aspettava da una figura pubblica spesso dipinta come una diva. Il suo approccio umano, con saluti e baci affettuosi, ha conquistato anche Addino.

La riconciliazione tra D'Urso e Ventura

Riguardo alle tensioni tra Barbara D'Urso e Simona Ventura, Matteo Addino ha espresso il suo dispiacere per come le polemiche sporcano la luce di due professioniste fondamentali per la storia della televisione italiana. Si dichiara fortunato a lavorare accanto a loro, amando entrambe e trovando che le sue interlocutrici siano sempre cordiali, anche se a volte si sente imbarazzato nel discutere con figure così iconiche. Addino riconosce che gestire situazioni difficili in diretta è un compito arduo e che il teatrin mediatico non è necessario per garantire loro visibilità, ma a volte mette pepe nel sabato sera per evitare l'anoressia dello spettacolo.

Il coreografo ha un desiderio specifico per la prossima puntata: far abbracciare Barbara D'Urso e Simona Ventura in diretta per ventuno secondi, accompagnati da una musica di sottofondo. Indosserà una giacca dedicata a loro due con un messaggio di pace e amore, chiedendo loro di alzarsi, raggiungere la pista e abbracciarsi se il regista glielo permetterà. Addino si chiede se questo gesto avrebbe più risonanza rispetto a una lite, sperando che la pace e l'amore prevengano sulla provocazione, mantenendo sempre un certo livello di educazione e rispetto reciproco.