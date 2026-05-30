Matteo Berrettini vince una partita epica al Roland Garros

Il tennista italiano ha superato i suoi problemi fisici e mentali per vincere la partita contro Francisco Comesana, arrivando agli ottavi del torneo.

Matteo Berrettini ha vinto una partita epica al Roland Garros contro Francisco Comesana , arrivando agli ottavi del torneo dopo 5 ore e 16 di gioco.

Il tennista italiano ha dimostrato di poter superare i suoi problemi fisici e mentali, arrivando a vincere la partita al super tie-break del quinto set. Berrettini ha espresso la sua emozione e orgoglio per il suo team e la sua famiglia, ringraziando anche il pubblico che lo ha sostenuto nonostante il caldo. Il tennista romano si prepara ad affrontare Juan Manuel Cerundolo lunedì, mentre i suoi compagni di squadra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner torneranno in campo nello stesso giorno.

Berrettini ha confessato di aver dubitato di sé stesso negli ultimi mesi, ma ha dimostrato di poter superare le difficoltà e vincere una partita epica





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