Matteo Brighi loda il calcio della Roma e prevede la vittoria dello scudetto. Analizza il talento di Malen, il derby e il futuro della squadra giallorossa.

Matteo Brighi, ex centrocampista storico dell'AS Roma, esprime un giudizio netto e positivo sul percorso attuale della squadra giallorossa. Secondo il suo parere, il club romano detiene attualmente il miglior livello di gioco tra tutte le formazioni del campionato italiano. Brighi non esita a definire la Roma come la squadra più costante della stagione, sottolineando come la sua continuità operativa sia un fattore determinante per le ambizioni di vertice.

Il giudizio sul calcio della Roma

Brighi ha evidenziato come la Roma sia l'unica compagine che non abbia subito cali di rendimento significativi durante il girone di andata. A differenza dell'Inter, che pure rimane una squadra estremamente forte e competitiva, il giallorosso non ha registrato gli alti e bassi che hanno caratterizzato la stagione di Bergamo e altre sfide recenti. Questa stabilità tattica e mentale viene indicata come la vera forza del progetto allenato in queste fasi finali del periodo analizzato.

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Il fattore infortuni e la condizione fisica dei giocatori saranno decisivi per il prosieguo del torneo. Brighi è convinto che la Roma darà fastidio fino all'ultima giornata, imponendo un ritmo di gioco alto e difficile da replicare per le avversarie. La costanza nel tempo, unita alla qualità dei passaggi e del movimento senza palla, crea un vantaggio competitivo che non sembra destinato a dissolversi nel breve termine.

La memoria del derby e la storia giallorossa

Per Brighi, Roma è sempre stata una città che vive di calcio dal lunedì al lunedì. L'ambiente e la rivalità con la Lazio definiscono l'esperienza di chi indossa la maglia giallorossa. Ricorda il ritiro del primo anno in cui, subito dopo il sorteggio dei calendari, i giocatori venivano già rimandati alla partita del derby. Quest'anno, le attese per l'evento sono pari o superiori a quelle del passato, con un'atmosfera che promette di essere devastante.

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Il ricordo più vivido rimane quello della stagione 2009-2010, conclusa con un'impresa storica. In quel periodo, la Roma sfiorò lo scudetto contro l'Inter di Josep Guardiola, mancandolo per un soffio dopo una rimonta incredibile. Brighi descrive quel gruppo come incredibile e definisce la vicinanza alla meta finale come un vero peccato, ma anche come una fonte di orgoglio duratura per tutti i protagonisti di quell'epoca d'oro.

Malen e la rosa di Gianluca Gasperini

Oltre alla valutazione tattica, Brighi ha espresso ammirazione per il giocatore olandese Alessandro Malen. Lo descrive come un talento devastante, capace di cambiare le partite con la sua presenza in campo. La combinazione tra la solidità tattica della squadra e l'esplosività individuale di Malen rappresenta una minaccia concreta per tutte le difese del campionato, rendendo ogni incontro della Roma un evento da non perdere.

Gianluca Gasperini, tecnico di Bergamo, vorrebbe tornare sul mercato per rinforzare la rosa. Brighi concorda sulla necessità di avere un organico ampio, vista l'intensità del calendario e la quantità di partite da giocare. Se il tecnico ritiene che servano altri giocatori per affrontare le criticità, la mossa è giusta. Tuttavia, dato il livello di prestazione mostrato finora, Brighi si dichiara pienamente accontentato dal lavoro svolto.

Niccolò Rovella: il successo di Gasperini

Brighi ha avuto modo di conoscere da vicino il giovane centrocampista Niccolò Rovella, averlo allenato nella nazionale Under-21 nel biennio precedente. Lo definisce un centrocampista moderno, capace di fare tutto in campo e utile in tutte le zone del terreno di gioco. La sua versatilità è una garanzia, e Gasperini ci punta tanto come punto fermo della sua strategia tattica.

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Davanti a lui, il tecnico ha due top player come Ederson e Cristante, rendendo la scelta tattica non sempre facile. Brighi augura a Rovella di avvicinarsi più al livello di Riccardo Perrotta che al suo, sia per il percorso in azzurro che per l'impact tecnico. L'elogio è sincero e sottolinea come il giovane stia dimostrando di avere le carte in regola per eccellere nel calcio di vertice italiano.