Matteo Faustini e il progetto di rinascita nel carcere di Canton Mombello con il singolo "Siamo nati liberi"

Il cantautore bresciano Matteo Faustini torna con un nuovo brano frutto di un laboratorio di otto mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello. Il progetto, intitolato "Siamo nati liberi", esplora i temi delle seconde possibilità, del cambiamento e della rinascita, nato dall'ascolto delle storie dei reclusi. Dopo quattro anni di pausa discografica, Faustini riflette sul valore del tempo e sulla necessità di agire, trasformando le esperienze in musica. Il singolo, eseguito in carcere, ha suscitato forti emozioni, confermando il potere della canzone nel dare speranza. L'artista, noto per la sua sensibilità umana e premiato con riconoscimenti come il Premio Pierangelo Bertoli, continua a usare la musica per raccontare le fragilità e le opportunità di cambiamento.

Matteo Faustini , cantautore bresciano, ha dato vita a un progetto di rinascita all'interno del carcere di Canton Mombello a Brescia. Dopo otto mesi di laboratorio con i detenuti, è nato il nuovo singolo "Siamo nati liberi", un brano che dà voce alle seconde possibilità e al cambiamento.

L'artista, dopo quattro anni di silenzio discografico, ha deciso di non aspettare più e di attraversare la corrente, trasformando le esperienze vissute in musica. Il percorso, inizialmente concepito per scrivere insieme una canzone, si è evoluto in qualcosa di più profondo, grazie all'ascolto delle storie e degli errori dei partecipanti. Faustini ha raccontato di aver visto la libertà negli occhi dei detenuti, una libertà che fuori dalle mura è spesso offuscata dal grigio della quotidianità.

L'esecuzione del brano in carcere ha suscitato commozione, confermando il potere della musica nel dare speranza. Il progetto si inserisce nel solco di una carriera sempre attenta alle fragilità umane, premiata con riconoscimenti come il Premio Michele Merlo, il Premio Amnesty International e il Premio Pierangelo Bertoli. Nonostante l'umiltà nell'affermare che le sue canzoni non salvano vite, Faustini riconosce che pochi minuti di musica possono regalare speranza.

Oggi guarda al futuro lavorando a nuova musica, con la consapevolezza che vivere nella musica lo rende una persona migliore





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