Matteo Faustini: 'Siamo nati liberi', il nuovo singolo che parla di cambiamento e rinascita

Il cantautore bresciano Matteo Faustini lancia il nuovo singolo 'Siamo nati liberi', un brano toccante nato dopo otto mesi di laboratorio con i detenuti del carcere di Canton Mombello. Il singolo parla di cambiamento e rinascita e rappresenta un sogno per Faustini: tornare a Sanremo.

Matteo Faustini : 'Non sto più male grazie alla musica, ora voglio dare speranza a chi mi ascolta. Un sogno? Tornare a Sanremo'. Il cantautore bresciano lancia il nuovo singolo 'Siamo nati liberi', un brano toccante nato dopo otto mesi di laboratorio con i detenuti del carcere di Canton Mombello.

'Il laboratorio prevedeva la scrittura e la composizione di una canzone, che poi abbiamo fatto uscire insieme', spiega Faustini. 'Ma ascoltare le loro storie e i loro errori mi ha portato a scrivere un brano che parla non solo di seconde possibilità, ma anche di cambiamento e di rinascita'. Faustini ha eseguito il singolo in carcere e ha toccato con mano il tema del riscatto.

'Il tema del riscatto si inserisce perfettamente nel percorso del cantautore, da sempre legato a una musica capace di raccontare le fragilità'. Faustini ha intrapreso tante strade: dalla lirica alla Scala di Milano, passando per le band e i musical, fino all'insegnamento per due anni nelle scuole elementari.

'Non sono uno di quegli artisti che ti dice di aver scoperto la musica grazie a grandi autori', chiarisce Faustini. 'Certo, i primi amori sono stati, però la musica mi esce in automatico. Quando compongo smetto di stare male e di piangere, quindi perché non fare una cosa che mi fa stare bene?

'. Oggi Matteo guarda avanti e lavora a un nuovo disco con una consapevolezza diversa: 'Io mi piaccio di più come essere umano quando vivo nella musica. Mi immagino coraggioso nel mio futuro'





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