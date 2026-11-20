Lo psicologo Matteo Lancini smonta il divieto social per i minori: ritiene la misura inefficace e un espediente politico che nasconde le vere cause del malessere giovanile.

Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, ha espresso una ferma critica verso l'emendamento al decreto Cortei proposto dal centrodestra, che istituirebbe un divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 13 anni. Lancini definisce questa iniciativa una chiara dimostrazione di come il dibattito pubblico sui giovani venga spesso strumentalizzato per focalizzarsi esclusivamente sulla sicurezza tecnologica, distogliendo così l'attenzione da questioni strutturali più profonde e urgenti.

Irrealtà tecnica e limiti normativi

Secondo l'esperto milanese, un regolamento che vieta l'accesso ai social ai ragazzi di 13 anni esiste già da tempo, ma il problema fondamentale risiede nell'impossibilità di farlo rispettare concretamente. Lancini sottolinea che le autorità non possiedono i dati biometrici dell'intera popolazione europea, necessari per verificare l'identità reale degli utenti, e che i minori possono facilmente aggirare questi blocchi utilizzando VPN se si trovano fuori dall'Italia. Anche implementando questi controlli, non vi sarebbe alcuna garanzia contro l'iscrizione illegale di minori, rendendo la norma puramente simbolica e priva di efficacia pratica nel mondo digitale moderno.

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Società e responsabilità adulta

Lo psicologo sostiene che i giovani non stanno male a causa del tempo trascorso sul telefono, ma perché crescono in una società definita pornografizzata, dove prevale il valore del successo individuale. Lancini evidenzia come la politica utilizzi temi come l'internet e i social network per sviare dall'analisi dei veri problemi sociali, evitando di affrontare questioni scomode che potrebbero influire negativamente sul consenso elettorale. Secondo la sua analisi, questa scelta rappresenta un modo per non occuparsi delle radici del disagio giovanile, concentrandosi invece su soluzioni superficiali che appaiono semplici da comunicare ma impossibili da realizzare.

La crisi del sistema scolastico

Il vero nodo da sciogliere, secondo Lancini, è il sistema educativo italiano, definito da lui ancora operativo come nel 1932 e principale fonte di malessere per le nuove generazioni. Durante un'audizione presso la Settima Commissione Cultura della Camera, un mese fa, lo psicologo ha proposto provvedimenti radicali, incluso il divieto di social per tutti, pur riconoscendo che tale misura è impossibile da implementare nella pratica. La sua critica si spinge a sottolineare come i politici preferiscano proporre limiti ai social piuttosto che affrontare la necessità di una riforma profonda della scuola, unica agenzia formativa ancora funzionale.

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Dibattito scientifico e dipendenze

Lancini contesta la narrazione scientifica sulla dipendenza da Internet, notando che questo termine non figura nei principali manuali scientifici poiché la dipendenza non è misurabile semplicemente attraverso la variabile del tempo. Egli ritiene che il cervello dei ragazzi non si stia modificando negativamente a causa dei social, ma si stia adattando necessariamente alla società che gli adulti hanno costruito. In questo contesto, la presenza sui social network è diventata un requisito fondamentale per il successo, la visibilità e l'inclusione sociale, rendendo la loro esclusione un'isolamento forzato.

Impatto psicologico e futuro

Lo psicologo avverte che l'attuale approccio politico rischia di aumentare la sfiducia dei giovani verso gli adulti, portandoli a considerare le piattaforme digitali e l'intelligenza artificiale come figure più affidabili. La diffusione di modalità di ripresa dei minorenni ha creato una società in cui i bambini imparano precocemente che la loro esperienza conta solo se registrata e condivisa. Lancini conclude che agire ignorando le cause profonde del disagio, come la violenza sociale e le politiche ambientali errate, significa non comprendere la sofferenza reale delle nuove generazioni, che vivono in un mondo dominato da adulti dissociati dalla realtà.