La Procura antimafia di Palermo ha condotto un'indagine approfondita per smantellare la rete finanziaria del clan e per ricostruire le origini dei capitali accumulati. Gli inquirenti hanno scoperto che il clan aveva utilizzato una rete di conti bancari esteri e di imprese off-shore per occultare i capitali della droga. La Procura ha anche scoperto che il clan aveva utilizzato la Cinzano Ltd, una società creata alle Isole Cayman, per occultare i capitali della droga. La società era collegata a un conto presso la Bemo Europe-Banque Privée S.A. e era proprietaria di oltre 600mila azioni di un istituto bancario libanese. La Procura è convinta che dietro questo impero economico ci sia la regia di Cosa nostra e, nello specifico, della fazione legata a Messina Denaro. L'indagine ha portato a un arresto e a un sequestro di beni per decine di milioni di euro.

Matteo Messina Denaro , come il boss incassava i soldi del narcotraffico: le spie, i vecchi franchi e la rete mondiale. Non prendeva il pizzo, voleva la percentuale, ben 200 milioni di euro.

Il celebre assioma investigativo di Giovanni Falcone, Segui i soldi, si conferma ancora oggi la chiave di volta per scardinare i patrimoni occulti che collegano la criminalità organizzata all'economia legale. Una vera e propria cassaforte finanziaria di famiglia, secondo i pubblici ministeri palermitani guidati dal procuratore Maurizio De Lucia e il giudice dell'indagine preliminare che ha ordinato arresti e sequestri, che negli ultimi vent'anni ha dirottato e reimpiegato le risorse illecite e tutto il patrimonio accumulato con l'attività di narcotraffico in figure societarie e conti correnti costruiti e gestiti ad hoc, anche a livello internazionale, allo scopo di schermare l'origine illecita dei fondi e delle risorse in loro possesso.

L'ultimo successo della Procura antimafia di Palermo si è concretizzato nell'arresto di un intero nucleo familiare, padre, madre e figlio, accusati di impiego di denaro o beni di provenienza illecita. L'operazione ha portato al congelamento di asset per decine di milioni di euro, frutto del narcotraffico e schermati attraverso una ragnatela societaria estesa su tre continenti, toccando giurisdizioni finanziarie e Stati come Andorra, Spagna, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco, Libano e Isole Cayman.

L'epicentro di questa ragnatela economico-criminale si trova a Campobello di Mazara, nel trapanese, e porta direttamente a Matteo Messina Denaro. Il boss delle stragi, deceduto nove mesi dopo la sua cattura avvenuta nel 2023 dopo trent'anni di latitanza, percepiva una quota fissa del 10% sui proventi del traffico di stupefacenti. Una ricchezza che, insieme ai vertici di Cosa nostra, veniva mimetizzata grazie a una fitta rete di conti bancari esteri e imprese off-shore.

I tre mandati di cattura hanno colpito il sessantacinquenne Giacomo Tamburello, figura storica del narcotraffico internazionale di eroina, cocaina e hashish sin dagli anni Ottanta, la moglie Maria Antonina e il figlio Luca. L'input investigativo è arrivato da un'allerta bancaria proveniente dal Principato di Andorra, riguardante flussi sospetti su conti correnti lussemburghesi intestati alla donna, dove erano depositati circa 12 milioni di euro.

Da questa traccia i magistrati hanno ricostruito decenni di profitti illeciti accumulati tra Spagna e Svizzera, talvolta occultati materialmente in doppi fondi di autotreni o dentro un puf domestico. Il denaro veniva poi riciclato in immobili, resort turistici, auto di lusso e veicoli societari internazionali.

Tra questi spicca la Cinzano Ltd, creata nel 2011 alle Isole Cayman, collegata a un conto presso la Bemo Europe-Banque Privée S.A. e proprietaria di oltre 600mila azioni di un istituto bancario libanese (acquisite tramite una sigla delle Isole Vergini) per un valore di circa 79 milioni di euro. Gli inquirenti di Palermo, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, la considerano la vera e propria cassaforte finanziaria del clan, utilizzata nell'ultimo ventennio per occultare i capitali della droga in figure societarie e conti correnti costruiti e gestiti ad hoc, anche a livello internazionale, allo scopo di schermare l'origine illecita dei fondi e delle risorse in loro possesso.

Nel settembre del 2025, mentre si trovava agli arresti domiciliari, Giacomo Tamburello ha ricevuto la visita di una coppia di coniugi, ai quali ha affidato oltre 5mila franchi svizzeri fuori corso da convertire in valuta corrente oltreconfine. L'incontro è stato intercettato dalla Guardia di Finanza.

Al loro rientro in Sicilia, i due intermediari sono stati bloccati con la somma equivalente, tentando di giustificarsi dicendo che si trattava di donazioni da parte di parenti defunti; una spiegazione considerata del tutto falsa dagli inquirenti. Nonostante il gip non abbia convalidato l'aggravante mafiosa, la Procura è convinta che dietro questo impero economico ci sia la regia di Cosa nostra e, nello specifico, della fazione legata a Messina Denaro.

Tamburello, infatti, condivideva legami storici con Leonardo Bonafede, capo del clan che ha protetto la latitanza del boss, e Nunzio Spezia, padre del nuovo collaboratore di giustizia Vincenzo Spezia. Nel marzo scorso, Vincenzo Spezia ha svelato ai magistrati che Messina Denaro, prima di iniziare la sua latitanza nel 1993, gli aveva confessato la sua partnership con Tamburello, dal quale pretendeva il 10 per cento degli introiti.

Durante gli interrogatori, Spezia ha spiegato in dialetto siciliano che Messina Denaro e il boss di Alcamo Vincenzo Milazzo, successivamente assassinato, erano messi in tutto: cantine, oleifici, in tutto. L'operazione ha portato a un arresto e a un sequestro di beni per decine di milioni di euro. La Procura antimafia di Palermo ha condotto un'indagine approfondita per smantellare la rete finanziaria del clan e per ricostruire le origini dei capitali accumulati.

Gli inquirenti hanno scoperto che il clan aveva utilizzato una rete di conti bancari esteri e di imprese off-shore per occultare i capitali della droga. La Procura ha anche scoperto che il clan aveva utilizzato la Cinzano Ltd, una società creata alle Isole Cayman, per occultare i capitali della droga. La società era collegata a un conto presso la Bemo Europe-Banque Privée S.A. e era proprietaria di oltre 600mila azioni di un istituto bancario libanese.

La Procura è convinta che dietro questo impero economico ci sia la regia di Cosa nostra e, nello specifico, della fazione legata a Messina Denaro. L'indagine ha portato a un arresto e a un sequestro di beni per decine di milioni di euro. La Procura antimafia di Palermo ha condotto un'indagine approfondita per smantellare la rete finanziaria del clan e per ricostruire le origini dei capitali accumulati.

Gli inquirenti hanno scoperto che il clan aveva utilizzato una rete di conti bancari esteri e di imprese off-shore per occultare i capitali della droga. La Procura ha anche scoperto che il clan aveva utilizzato la Cinzano Ltd, una società creata alle Isole Cayman, per occultare i capitali della droga. La società era collegata a un conto presso la Bemo Europe-Banque Privée S.A. e era proprietaria di oltre 600mila azioni di un istituto bancario libanese.

La Procura è convinta che dietro questo impero economico ci sia la regia di Cosa nostra e, nello specifico, della fazione legata a Messina Denaro. L'indagine ha portato a un arresto e a un sequestro di beni per decine di milioni di euro





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matteo Messina Denaro Narcotraffico Rete Finanziaria Clan Cosa Nostra Procura Antimafia Di Palermo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniInchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, 3 arresti (ANSA)

Read more »

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro della droga: maxi-sequestro da oltre 200 milioni di euroSequestrato il tesoro della droga di Cosa Nostra, i proventi raccolti dagli anni Ottanta quando tra i boss c'era proprio Matteo Messina Denaro

Read more »

Operazione internazionale: sequestro di beni e società legate a Matteo Messina DenaroLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo e il comando provinciale hanno coordinato un'operazione di respiro internazionale per sequestrare beni e società legate a Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra trapanese.

Read more »

l negoziante diventato narcos, il figlio laureato in economia e l'ex moglie: chi sono i tre arrestati per il tesoro di Messina DenaroDal negozio di vestiti al narcotraffico: arrestato Tamburello, uomo chiave del tesoro di Matteo Messina Denaro

Read more »