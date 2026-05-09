Matteo Moschetti non partirà per la seconda tappa del Giro d’Italia

Matteo Moschetti, velocista lombardo della Pinarello-Q36.5, non partirà oggi per la seconda tappa del Giro d’Italia. L’atleta era rimasto coinvolto ieri nella caduta a 650 metri dal finale della prima frazione, poi vinta dal francese Paul Magnier. Dopo successive esami, che hanno evidenziato i sintomi di una leggera commozione cerebrale, il team ha deciso di non farlo partire. Il direttore sportivo Gabriele Missaglia ha dichiarato che ‘siamo delusi, ma la salute dell’atleta non può che essere la priorità’.

Niente da fare per Matteo Moschetti : il velocista lombardo della Pinarello-Q36.5 non ripartirà oggi per la seconda tappa del Giro d’Italia 109, 221 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo.

Moschetti era rimasto coinvolto ieri nella caduta a 650 metri dal finale della prima frazione, poi vinta dal francese Paul Magnier. Era riuscito a concludere la tappa, poi successivi esami hanno evidenziato i sintomi di una leggera commozione cerebrale: niente di serio, però in accordo con il protocollo Uci in materia il team ha deciso di non farlo partire oggi.

"Siamo delusi – ha spiegato il direttore sportivo Gabriele Missaglia – ma la saluta dell’atleta non può che essere la priorità"





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