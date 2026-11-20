Renzi invita il centrodestra alla cessazione delle ostilità interne mentre propone nuove strade economiche. Nel dettaglio sulle primarie anticipate e la patrimoniale, il leader centrista chiarisce la sua posizione strategica futura.

La scena politica italiana vive un momento di profonda trasposizione e ridefinizione degli equilibri di potere, segnata da dichiarazioni che hanno fatto tremare le fondamenta dell'attuale maggioranza di governo.

Stefania Craxi, leader di Forza Italia, ha dichiarato con fermezza che l'era della convivenza interna alla coalizione di centrodestra è giunta al termine, sottolineando come i toni aspri sollevati contro la premier Giorgia Meloni abbiano ribaltato completamente il quadro strategico. La coalizione, descritta come una polveriera pronta a esplodere, dimostra una frammentazione sempre più evidente, lasciando spazio a un'opposizione che, secondo quanto sostenuto da Matteo Renzi, dovrebbe invece concentrarsi sulle reali necessità dei cittadini piuttosto che su scontri interni sterili.

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Il leader del Centro Democratico ha evidenziato come la situazione economica per gli italiani sia peggiorata significativamente rispetto al passato, citando l'aumento dei costi per il mutuo, la benzina, le spese alimentari di base come le zucchine, e le bollette energetiche. Questo elemento di disagio sociale rappresenta la vera priorità politica, al di là delle guerre di posizione.